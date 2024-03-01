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Haberler İzmir Gurur gecesi

Gurur gecesi

Yeni Asır Gazetesi'nin İzmir ve Ege'ye yaptığı yatırımlarla sektörlerine öncülük eden firmaları ödüllendirdiği gece, yoğun bir katılımla gerçekleşti. Siyaset, iş dünyası, sanat ve spor camiasını buluşturan renkli gece, şıklık yarışına da sahne oldu.

ERCAN AKGÜN
Gurur gecesi

Türkiye'nin sesi olan Yeni Asır Gazetesi, bu yıl EGEYİGİT Ödüllerini 4. kez sahipleriyle buluşturdu.

Başarılı iş insanlarının katıldığı geceye, AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, AK Parti Konak Belediye Başkan adayı Ceyda Bölünmez Çankırı, AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, Yeni Asır Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ercan Demir, Yeni Asır Gazetesi Reklam Genel Müdür Yardımcısı Sedat Acet ile iş, sanat, spor, siyaset ve cemiyet dünyasından değerli isimler katılım gösterdi.

Ödüller takdim edilirken davetliler keyifli zaman geçirdi.

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