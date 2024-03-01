İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Dağ, tarım ve hayvancılık projelerini tanıttı

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, göreve gelmeleri halinde tarımsal üretim zincirinin her aşamasında çiftçilerin yanında olacaklarını belirterek, "İzmir'imizin benzersiz lezzetlerini, yöresel ürünlerimizi korumak ve tanıtmak adına coğrafi işaretleme çalışmalarına ağırlık vereceğiz. Bu sayede ürünlerimizin pazar değerini artıracağız." dedi.

Dağ, Bergama Ilıca Tesisleri'nde gerçekleştirilen Bakırçay Havzası Tarım ve Hayvancılık Proje Tanıtım Toplantısı'nda tarım ve hayvancılığa ilişkin projelerini anlattı.

Kentin zengin tarımsal potansiyelini en iyi şekilde değerlendireceklerini belirten Dağ, çiftçilerin refahını artıracak ve yerel ekonomiye katkıda bulunacak projeleri hayata geçireceklerini anlattı.

"İzmir Makina Parkları Projesi" ile çiftçilerin yükünü hafifleteceklerini bildiren Dağ, üreticilerin temel ekipman ihtiyaçlarının bu parklardan karşılanacağını, çiftçilere yenilikçi tarım uygulamaları için finansal ve teknik destek sağlayacaklarını söyledi.

Yem, ilaç ve gübre desteğinin önemine değinen Dağ, desteklerin devamlı hale getirileceğini, zeytin ve kestane gibi ürünlerde planlı üretimi hayata geçireceklerini dile getirdi.

Başta hububat olmak üzere tüm ürünler için lisanslı depoların sayısının artmasını sağlayacaklarını ifade eden Dağ, "Desteklerimizle tarımsal üretim zincirinin her aşamasında çiftçilerin yanında olacağız. İzmir'imizin benzersiz lezzetlerini, yöresel ürünlerimizi korumak ve tanıtmak adına coğrafi işaretleme çalışmalarına ağırlık vereceğiz. Bu sayede ürünlerimizin pazar değerini artıracağız. Yöresel ürünlerimizin ulusal ve uluslararası arenada tanıtımını yaparak İzmir'imizin zengin tarımsal çeşitliliğini ve kültürel mirasını daha da değerli kılacağız." diye konuştu.

BAL VE ZEYTİNYAĞINDA MARKALAŞMA ÇALIŞMASI

Dağ, yüksek kalitede zeytinyağı üretimi yapılan Bakırçay'ın bu konuda markalaşması için özel çalışma yürüteceklerini kaydetti.

Bölgede planlanan tarım yatırımlarını anlatan Dağ, şu ifadelere yer verdi:

"Bölgemize modern bir hayvan pazarı kazandıracağız. Küçük işletme ve üreticilerimiz için hayvan çadırı ve yem depolama için branda desteği sağlayacağız. Bölgemizde arıcılık faaliyetlerinin çok yaygın olduğunu biliyoruz. Bu alandaki gelişimi artırmak için bal ormanlarımızın sayısını arttıracağız. Bu bölgenin balını bir marka haline getireceğiz. Üreticilerimizin kovanlarından çıkan balları sosyal marketlerimiz ve esnaflarımız aracılığıyla hemşehrilerimizle buluşturacağız. Sütün toplanmasından tüketiciye ulaşmasına kadar olan aşamalarda kooperatifler ve birlikler üzerinden üreticimize her türlü desteği vereceğiz. Küçük işletmelerimizin ve üreticilerimizin buzağı ve kuzu kayıplarının önüne geçilmesi için gebe hayvanların doğum öncesi aşılanmasını sağlayacağız."

Yenilikçi tarım ve hayvancılık tekniklerinin geliştirilmesi için üniversitelerle birlikte Tarım ve Hayvancılık Teknoparkı kuracaklarını söyleyen Dağ, Kozak Fıstık Araştırma ve Rehabilitasyon Enstitüsü ile Gıda ve Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ni de Bergama'ya kazandıracaklarını ifade etti.

Köylerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik adımlar atacaklarını bildiren Dağ, "Hiçbir siyasi ayrım gözetmeksizin tüm mahalle bağlantı yollarımızı sıcak asfalt yapacağız. İhtiyaç duyulan yeni yolların yapımını gerçekleştireceğiz." dedi.

Dağ, İzmir'de yeni su aboneliği ücretlerinin çok yüksek olduğunu, yüzde 50 indirim sözü verdiklerini vurguladı