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Haberler İzmir İzmir'de 5 adrese baskın: Uyuşturucu ve silah çeşitleri ele geçirildi

İzmir'de 5 adrese baskın: Uyuşturucu ve silah çeşitleri ele geçirildi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de huzur ve güvenliği sağlamak için yürütülen çalışmalar devam ediyor. Ege Mahallesi'nde 5 adrese baskın yapan polis ekipleri ruhsatsız tabanca, tüfek, uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirdi. Olayla ilgili 3 şüpheliyi de gözaltına aldı.

İHA
İzmir’de 5 adrese baskın: Uyuşturucu ve silah çeşitleri ele geçirildi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de Konak İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçenin dört bir yanında başa uyuşturucu ile mücadele olmak üzere suç ve suçluya karşı çalışmalarını sürdürüyor. Polis ekipleri, Ege Mahallesi'nde huzur ve güveni sağlamak adına suç unsurları bulunan 5 adresi takibe aldı.

Yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından 5 farklı ev ve müştemilatına yapılan baskında, 1 çift kırma tüfek, 2 pompalı tüfek, 1 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 15 tabanca fişek, 22 pompalı tüfek fişeği, bir miktar bonzai maddesi ve hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili ise 3 şüphelinin gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere Alsancak Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

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