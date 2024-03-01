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Haberler İzmir ‘Sporcuların çilesine artık bir son vereceğiz’

‘Sporcuların çilesine artık bir son vereceğiz’

HABER MERKEZİ
‘Sporcuların çilesine artık bir son vereceğiz’
CUMHUR İttifakı'nın İzmir Bayraklı Belediye Başkan Adayı Bilal Kırkpınar, Şehit Ümit Boz Spor Tesisi'nde genç sporcularla bir araya geldi. Gençler, Spor Tesisinde bulunan halı sahanın eski, giyinme odalarının kullanışsız olduğunu dile getirirken, eğitmenler ise hizmetsizliğe dikkat çekerek "Her maçta bir sakatlanma yaşıyoruz" şikâyetinde bulundu. Tesisi yerinde inceleyen Kırkpınar, genç sporculara 'Gençlik Merkezi' sözü vererek, "Biz buraya yakışan bir tesis yapacağız ve bu çileye artık bir son vereceğiz" açıklamasında bulundu.
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