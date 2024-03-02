“Bakırçay’ı marka yapacağız”

Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, tarım ve hayvancılık alanındaki projelerini 5 ana başlıkta topladıklarının altını çizdi. Dağ, "Bakırçay'ı sadece Türkiye'de değil dünyada en çok bilinen markalardan biri haline getireceğiz" diye konuştu. Dağ, tarım sektörüne ilişkin projelerini Bergama'da tanıttı. Dağ, İzmir'in her alanda olduğu gibi tarım ve hayvancılık alanında da eşsiz bir potansiyele sahip olduğuna dikkat çekerek, 5 ana başlıkta topladıkları projelerini anlattı.

İZMİR MAKİNE PARKLARI

Dağ, "İzmir makine parkları projemiz ile çiftçilerimizin yükünü hafifleteceğiz, üretim süreçlerini kolaylaştıracağız. İzmir makine parklarında çiftçilerimizin temel ekipman ihtiyaçları her daim kendilerinin hizmetine sunulacak" dedi. Çiftçilerin yenilikçi tarım uygulamalarını benimsemeleri için gerekli finansal ve teknik desteği sağlayacaklarının altını çizen Dağ, başta hububat olmak üzere tüm ürünler için lisanslı depoların sayısının artmasını sağlayacaklarını da ifade etti.

ZEYTİNYAĞIMIZIN TANITIMI

Dağ şöyle konuştu: "Bakırçay'ın zeytinyağını markalaştıracağız, sadece Türkiye'de değil dünyada en çok bilinen markalardan biri haline getireceğiz. Bergama Tulum Peyniri'nin ve İzmir Tulum Peyniri'nin marka değerinin arttırılması hususunda öncülük yapacağız. Bu markaları, Türkiye'de bilinir hale getireceğiz. Kurutma tesislerimizi çoğaltacağız. Böylelikle meyve ve sebzelerimizden üreticimizin daha çok kazanç elde etmesini sağlayacağız. Bölgemize modern bir 'Hayvan Pazarı' kazandıracağız "

TEKNOPARK KURULACAK

Yenilikçi tarım ve hayvancılık tekniklerinin geliştirilmesi için üniversitelerle birlikte 'Tarım ve Hayvancılık Teknoparkı' kuracaklarını aktaran Dağ, "Teknoparkımızda tarım ve hayvancığa yönelik yenilikçi uygulamalar geliştirilecek. Tarım gelişecek, İzmir gelişecek ve inanıyoruz ki, Eşsiz İzmir'imiz ülkemize ilham olacak. Tarım organize sanayilerle belli başlı ürünlerde şehrimizi merkez haline getireceğiz" diye konuştu.

TEMATİK KÖY PROJELERİ VE FESTİVALLER

İzmir'in zengin tarım ürünlerini öne çıkarmak ve turizmi canlandırmak için Tematik Köy Projeleri'ni hayata geçirip, tarım festivalleri düzenleyeceklerini söyleyen Dağ, İzmir'in merkeze uzak ilçe ve köylerine gerçekleşen toplu taşıma sefer sayılarını düzenleyip arttıracaklarına dikkat çekti. Merkezde ne varsa mahallelerde de her şeyin olacağını aktaran Dağ, "Köylerimizin yaşam kalitesini artırmaya yönelik her türlü adımı atacağız. Su abonelik fiyatlarının yüksek olduğunu ve şuan kırsaldaki ilçelerden 25 bin lira gibi bir bedel alınıyor. Burada hızlıca indirime gideceğiz" diye konuştu.