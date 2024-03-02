‘Belediye bize imar izni vermiyor’

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İzmir'deki programları kapsamında sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile düzenlenen toplantıda bir araya geldi. Toplantıya İzmir Valisi Süleyman Elban, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, AK Parti Konak Belediye Başkan adayı Ceyda Bölünmez Çankırı katıldı.

'DESTEK VERİLMELİ'

EĞİTİMİN herkesin ilgi alanına girdiğini belirten Bakan Tekin, "Bu anlamda en büyük paydaşımız da yerel yönetimler. Genel bütçeden ayrılan payı yatırıma dönüştürebilmek için yerel yönetimlerin, başta imar olmak üzere, birçok konuda desteğine ihtiyacımız var. İzmir'de de problemlerimiz, yerel yönetimlerden imarla ilgili gerekli izinleri alamadığımızdan kaynaklanıyor. Bunları da yerel yönetimlerden çözmesini arzu ediyoruz" dedi.

'BERABER ÇÖZECEĞİZ'

YAKINDA yerel yönetim seçimlerinin olduğunu ifade eden Bakan Tekin, "Eğitim ve öğretim sürecine en çok katkı verecek kişilerin seçilmesini arzu ederiz. İnşallah ülkemizin ilgili altyapı, eğitim niteliği ve içeriğiyle ilgili bütün problemlerini milletçe, sivil toplum örgütlerimizle, kamu kurumlarımızla hep beraber çözeceğiz. Cumhurbaşkanımız bu anlamda hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyor. İçinde bulunduğumuz ekonomik koşullar itibariyle genel bütçeden en büyük pay eğitime ayrılmış durumda" diye konuştu.