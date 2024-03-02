Kumar oynayan 83 kişiye ceza

İZMİR'İN Bornova ilçesinde umuma açık bir işyerinde kumar oynarken, jandarma ekiplerine yakalanan 83 kişiye toplam 533 bin 275 lira para cezası kesildi. Ekipler, Bornova ilçesine bağlı Gökdere Mahallesi'nde bulunan umuma açık bir işletmede kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Baskında, 83 kişi tombala oyunuyla kumar oynarken yakalanırken, kumarbazlara toplam 533 bin 275 lira idari para cezası uygulandı. Operasyon kapsamında işletme sahibi T.Ö. hakkında ise kumar oynamaya yer ve imkan sağlama suçundan adli işlem başlatıldı.