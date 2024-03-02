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Haberler İzmir Yaralı gençler soluğu hastanede aldı

Yaralı gençler soluğu hastanede aldı

HABER MERKEZİ
Yaralı gençler soluğu hastanede aldı

İZMİR'İN Kınık ilçesinde, kendi imkanlarıyla geldikleri acil servisin önünde otomobilden inen 3 kişiden 2'sinin yaralı olduğu fark edildi. Bıçaklandığı belirlenen yaralılardan Serdar Çam (24) yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirirken, Tayfun Kadan (22) ise tedavi altında. Otomobildeki kişi de gözaltına alındı.

Önceki gün akşam saatlerinde sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, Kınık Devlet Hastanesi Acil Servisi'nin önüne geldi. Otomobilden inen 3 kişiden Serdar Çam ve Tayfun Kadan'ın çeşitli yerlerinden bıçaklandığını fark eden sağlık görevlileri, yaralılara müdahalede bulundu. Dündarlı Mahallesi'nde oturan Serdar Çam hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamazken, aynı mahallede yaşadığı öğrenilen Tayfun Kadan ise buradan başka hastaneye sevk edildi. Otomobilde bulunan 3. kişi de jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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