İzmir nöbetçi eczaneler listesi 3 Mart Pazar! İzmir nöbetçi eczane adresi ve telefonları...

İzmir'de 3 Mart Pazar hangi eczaneler nöbetçi olacak? Acil ilaç almak isteyenler semtlerine en yakın hangi eczanelere gidebilecek? İşte 3 Mart Pazar günü İzmir'de gideceğiniz nöbetçi eczanelerin adresleri, telefonları...
İZMİR NÖBETÇİ ECZANELER LİSTESİ - 3 MART PAZAR
SİNEM SU ECZANESİ - 03.03.2024 / ALİAĞA
YENİ MAH. RUMELİ CD. NO:10/B ALİAĞA DEVLET HASTANESİ KARŞISI,6 NOLU SAĞLIK OCAĞI İLE MEDİKALİN ORTASI 02326555050
YENI PARK ECZANESİ - 03.03.2024 / ALSANCAK-BASMANE
ANAFARTALAR CAD. NO:846 BASMANE KONAK 02324822834
GÖÇEN ECZANESİ - 03.03.2024 / ALSANCAK
KÜLTÜR MAH.1420 SOKAK NO:96/B ALSANCAK KONAK
2324630620
ECE SARI ECZANESİ - 03.03.2024 / ALTINDAĞ
* (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ ) SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR BİRLİK MH. 4202/2 SK. NO:58/A ALTINDAĞ
KOŞUKAVAK 3 NOLU ASM KARŞISI - 02324337033
YENİ GÜNDOĞDU ECZANESİ - 03.03.2024 / ATATÜRK-OSMANGAZİ
* (24:00'DEN SONRA- BORNOVA 3 ) SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
İNÖNÜ MAH. 784 SOKAK NO:14/A BORNOVA - 02323423570
YILDIRIM ECZANESİ - 03.03.2024 / AYRANCILAR FEVZİ ÇAKMAK MAH. BARIŞ MANÇO CAD.NO:44/D BAŞDAŞ MARKETTEN 50 METRE YUKARIDA SAĞDA 02328547202
YENI GÖKSEN ECZANESİ - 03.03.2024 / BALÇOVA ONUR MAH.KAAN SOK. NO:5/b BALÇOVA 02322779989
DENİZ ECZANESİ - 03.03.2024 / BASIN SİTESİ ADNAN SÜVARI MAH. POLAT CD. NO:212/A AKEVLER ACEM MARKET YANI 02322475996
BÜYÜK BAYINDIR ECZANESİ - 03.03.2024 / BAYINDIR SADIKPASA MAH. ATATÜRK CAD. 104/A SAĞLIK OCAĞI YANI
2325817516
BAYRAKLI ECZANESİ - 03.03.2024 / BAYRAKLI BAYRAKLI MAH. ORD. PROF. DR. EKREM AKURGAL SOK. NO:34/A
SEVGİYOLU ÖZŞANAL'IN YANI 02323717140
TEKIN ECZANESİ - 03.03.2024 / BERGAMA ERTUGRUL MAH. MUSTAFA YAZICI CAD.NO:21 BERGAMA/IZMIR
02326315049
BELGİN ECZANESİ - 03.03.2024 / BORNOVA 3 KAZIM DİRİK MAH. MUSTAFA KEMAL CAD. NO:126/B
02323393920
NAR ECZANESİ - 03.03.2024 / BORNOVA 2 KAZIM DİRİK MH. 185 SK. NO:17/A 0541 296 78 71
02329999636
İNCİR ECZANESİ - 03.03.2024 / BEYDAĞ * (01:00'DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.) SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR ATATÜRK MAH. YUSUF DOĞAN CAD. NO:21 02325929810
MÜRDÜM ECZANESİ - 03.03.2024 / BORNOVA 1 KIZILAY MAHALLESİ 491/1 SOKAK NO:7/A BORNOVA MALAZGİRT İLKÖĞRETİM OKULU YANI 02323431452
FUNDA ECZANESİ - 03.03.2024 / BORNOVA 4 * (24:00'DEN SONRA- BORNOVA-1) SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR DOĞANLAR MAH. 1550 SOK. NO:51/C 02323429402
ACIRGAN ŞİFA ECZANESİ - 03.03.2024 / BOZYAKA SAİM ÇIKRIK CAD. NO. 98/A BOZYAKA SSK POLİKLİNİĞİ KAPI KARŞISI 02322280204
ASLIM ECZANESİ - 03.03.2024 / BUCA 2 KURUÇEŞME MAH. AHMET PRİŞTİNA CAD. 66/C ÖZEL TINAZTEPE HAST.KARŞISI POL. KARŞISI 02324535970
BUCA CAN ECZANESİ - 03.03.2024 / BUCA 1 VALI RAHMI BEY MH.ÖZMEN CAD.124/A SEYFİ DEMİRSOY DEVLET HASTANESİ KARŞISI 2324526416
MERCAN ECZANESİ - 03.03.2024 / ÇAMDİBİ YEŞİLOVA MAH. YILDIRIM BEYAZIT CAD. NO:272/C 02325200162
ORAN ECZANESİ - 03.03.2024 / ÇANDARLI ISLAM MAH. HÜRRIYET MEYDANI NO:22/2 ÇANDARLI-IZMIR 2326731088
BENGİ ECZANESİ - 03.03.2024 / ÇEŞMEALTI * (22:00'DEN SONRA- URLA ) SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR GÜVENDİK MAH. MEHMET ALİ AYGÜVEN CAD. NO:140/A 02327552332
DALYAN ECZANESİ - 03.03.2024 / ÇEŞME İSMET İNÖNÜ MAH. 2001 SOK. NO:84/B 02327121258
CANAN ECZANESİ - 03.03.2024 / ÇEŞME ILICA MH.5065 SK. NO:54/A 02327231481
ÇİĞLİ KENT ECZANESİ - 03.03.2024 / ÇİĞLİ KÜÇÜK ÇİĞLİ MH. 8780/33 NO:15 ÇİĞLİ BÖLGE EĞİTİM HASTANESİ KARŞISI 02323252221
ASMALI ECZANESİ - 03.03.2024 / ÇİĞLİ ATAŞEHİR MH. 8019/11 SK.NAZIM HİKMET RAN BULV. A BLOK NO:12B
EKOL HASTANESİ KARŞISI 02323766999
EYLÜL ECZANESİ - 03.03.2024 / ÇİĞLİ SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR 8809 SK. NO:141 P.19 EVKA 5 YEŞİLİZMİR TİC MERKEZİ 2323841474
YENI DERYA ECZANESİ - 03.03.2024 / DİKİLİ SALIM BEY MAH.42/1 SOK.NO:9 2326718475
BEGÜM ECZANESİ - 03.03.2024 / ESKİ FOÇA ATATÜRK MAH. 115 SOK. NO:32 02328126035
REYYAN ECZANESİ - 03.03.2024 / ESKİİZMİR-CENNETÇEŞME * (24:00'DE N SONRA- BOZYAKA)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR DEVRİM MH. 3817 SK. NO:10/C UMUT SAĞLIK OCAĞI KARŞISI 02322711071