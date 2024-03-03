İzmir’e kreş ve çocuk akademisi müjdesi

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, seçimi kazanmaları halinde eğitim alanında çocuklara ve velilere yönelik bazı projeleri hayata geçireceklerini, İzmir'e 100 yeni kreş ile Çocuk Gelişim Akademisi'ni kazandıracaklarını, çocuk üniversiteleri kuracaklarını söyledi.

DERSLİKLERİN SAYISI ARTIYOR

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile birlikte Alsancak Garı'nda toplantı gerçekleştiren Dağ, çocukların eğitim-öğretim hayatlarının her anında yanlarında olacaklarını belirterek, "Güçlü, huzurlu ve müreffeh bir İzmir, sadece bizim değil, gelecek nesillerimizin de hakkı. İzmir'imizin aydınlık yarınları için, el ele, omuz omuza mücadele edeceğiz. Milli Eğitim Bakanlığımızın vizyonu olan 'Hayata hazır, sağlıklı ve mutlu bireyler yetiştiren bir eğitim sistemi' için İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak gelecek 5 yıla 'biz hazırız' diyorum" dedi. ü

'RUHSAT PROBLEMLERİ VAR'

İzmir'de yatırım programına alınan, ihale veya inşaat sürecinde olan 90 projenin bulunduğunu kaydeden Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Bu projelerin bir kısmı devam ediyor, bir kısmı ihale sürecinde, bir kısmı ihalesine çıkılmış, imar ve inşaatla, ruhsatla ilgili problemlerin çözülmesi bekleniyor. Dolayısıyla bu bahsettiğimiz yatırımlarla ilgili süreç tamamlandığında toplamda İzmir'deki derslik sayısına 1907 derslik ilave edilmiş olacak" dedi.

'YATIRIMLARIMIZ DEVAM EDİYOR'

Kentteki eğitim yatırımlarıyla ilgili konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İzmir için 956 dersliğe tekabül eden toplam 23 yeni okul projesini 2024 yılı yatırım programına aldıklarını, gastronomi lisesi kurmak için de adım attıklarını ifade etti. Tekin, AK Parti hükümetlerinin eğitim alanında çok ciddi yatırımlar yaptığını, 2002-2003 eğitim öğretim yılına göre derslik sayısı, öğretmen sayısı ve benzeri sayısal göstergelerin minimum iki katına çıkartıldığını söyledi.

"İZMİR İÇİN GASTRONOMİ LİSESİ PLANLIYORUZ"

TÜRKİYE genelinde oluşturmayı planladıkları gastronomi liselerinin ilkini 2024- 2025 eğitim-öğretim yılında İstanbul'da başlatacaklarının müjdesini veren Bakan Tekin, uygun bir lokasyon temin edilmesi halinde bunun ikinci örneğini İzmir'de planlamak istediklerini belirterek "Bir hayırseverimiz yapımını üstlendi. Bizim yatırım programımızın dışında inşallah dediğimiz koşullara uygun bir lokasyon üretilebilirse onu da hayata geçirmiş olacağız. Konak Öğretmenevi'ni de yatırım programımıza aldık. Mevcut yerinde 2 yıl içinde tekrar hizmete açılacak. Foça'da atıl durumda bulunan Hizmetiçi Eğitim Merkezi'ni de Öğretmen Akademileri'nin İzmir şubesi olarak hayata geçireceğiz" dedi.