Kırkpınar: ideoloji değil hizmet seçimi olacak

CUMHUR İttifakının Bayraklı Belediye Başkan Adayı Bilal Kırkpınar, dernek ve STK'larla buluşmalarına ara vermeden sürdürüyor. Bayraklılara projelerini anlatan Kırkpınar, yerel seçimlerin bir ideoloji değil hizmet seçimi olduğunu vurgulayarak, "Hepinize 'İyi ki kazandı' dedirteceğiz" dedi.

'SEFERBERLİK BAŞLATACAĞIZ'

YEREL seçimlerin ideoloji değil hizmet seçimi olduğunu kaydeden Kırkpınar, "Ben Bayraklı'nın has evladıyım. Aile olarak üç kuşaktır buradayız. Bayraklı'nın her türlü sorunlarını görüyor, çözümlerini biliyorum. Bu dönem nasip olursa Bayraklı'mızda hizmet seferberliği başlatacağız. İdeolojik tercihleri Belediye seçimlerinde bir kenara bırakalım. Farklılıklarımız bizim zenginliğimizdir. Bu seçimin tek bir konusu var: Mevcut belediye hizmetlerinden, altyapıdan, yollardan, kaldırımlardan, pazar yerlerinden, spor alanlarından, ışıklandırılmayan sokaklardan, parklardan, imar uygulamalarından, Belediyede uzun süre onay bekleyen projelerden, sokakların temizliğinden memnun muyuz, değil miyiz? Bu sorunun cevabını vicdanen değerlendirdiğimizde verdiğimiz cevap bu seçimin sonucunu belirleyecektir. Aynı şeyleri tekrarlayarak farklı sonuçlar beklememeliyiz" dedi.