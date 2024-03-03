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Haberler İzmir Yeşilay'ın 104. yılında Konak’ta lokma hayrı

Yeşilay'ın 104. yılında Konak’ta lokma hayrı

HABER MERKEZİ
Yeşilay’ın 104. yılında Konak’ta lokma hayrı
YEŞİLAY Haftası'nın ilk gününde İzmir Yeşilay Şube Başkanı Prof. Dr. Dilek Takımcı, Yeşilay'ın 104. yaş günü vesilesiyle Konak Meydanı'nda lokma hayrı gerçekleştirdi. Konak Meydanı'nda açılan Yeşilay standını ziyaret eden İzmir Vali Yardımcısı Faik Arıcan, toplum sağlığı açısından Yeşilay'ın faaliyetlerinin çok kıymetli olduğunu açıkladı. Buca YEDAM Sosyal Hizmet Uzmanı Emel Bozkaya ise "Bağımlılık; inişleri ve çıkışları olan, tedavisi zor bir hastalık. Bağımlılığı üç ayaklı bir sehpaya benzetiyoruz. 1. ayak tıbbi tedavi, 2. ayak psikososyal destek, 3. ayak ise ailesel ve sosyal çevredir. Bu üç ayak, birbirini destekleyici bir bütündür. Tek bir tanesi eksik olduğunda tedavide ilerlemek mümkün olmaz. Bu üç aşamalı tedavi süreci ile mümkündür" dedi.
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