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İzmir'de Boğa Güreşi Festivali! Binlerce kişi alanı doldurdu

Son dakika İzmir haberleri...İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde Kemalpaşa Artvinliler Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından Boğa Güreşi Festivali düzenlendi. 60 boğanın güreştiği festivali yaklaşık 15 bin kişi seyretti.

AA
İzmir’de Boğa Güreşi Festivali! Binlerce kişi alanı doldurdu

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde Kemalpaşa Artvinliler Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından gerçekleştirilen Boğa Güreşi Festivali'nde 60 boğa güreşti.



İzmir’de Boğa Güreşi Festivali! Binlerce kişi alanı doldurdu

Festival, Akalan Mahallesi'ndeki güreş alanında yapıldı. Aydın, Denizli ve Muğla'nın yanı sıra Kemalpaşa'dan 60 boğa alanda gösteri amaçlı mücadele etti.

İzmir’de Boğa Güreşi Festivali! Binlerce kişi alanı doldurdu

Derneğin başkanı Ali Özgüç, AA muhabirine, müsabakaları yaklaşık 15 bin kişinin seyrettiğini söyledi. Organizasyonun gelenekselleşmesiyle bölgedeki çiftliklerde güreş boğası yetiştirilmesinin de yaygınlaşabileceğini ifade eden Özgüç, "Bu güreşleri gelenekselleştireceğiz. İzmir'e mükemmel bir festival kazandıracağız." dedi.

İzmir’de Boğa Güreşi Festivali! Binlerce kişi alanı doldurdu

Aydın'dan gelen boğa sahibi Ercan Kara ise bundan sonra Kemalpaşa'daki bütün güreşlere katılacaklarını anlattı.
Boğa sahiplerinden Mustafa Yazıcı da "Boğalarımıza kendimizden daha iyi bakıyoruz. Boğaları seviyoruz, akşamları tımar ediyoruz, sporunu yaptırıyoruz." diye konuştu.

İzmir’de Boğa Güreşi Festivali! Binlerce kişi alanı doldurdu

"Güreş Ağası" seçilen Mehmet Genç, "Boğa güreşleri bizim için bir kültür. Boğalara evladımız gibi bakıyoruz. Boğaların birbirine zarar verebilmesi için boynuzlarının sivri olması lazım. Biz ona kesinlikle müsaade etmiyoruz. Alanda boynuz kontrolü yapılıyor. Hiçbir hayvan zarar görmesin diye sivri bulunan boynuzlar köreltiliyor." ifadesini kullandı.

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