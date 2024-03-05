İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi’nden randevu nasıl alınır? İzmir Şehir Hastanesi adresi ve randevu ekranı...

Son dakika İzmir haberleri... İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi'nden doktor randevusu almak isteyen vatandaşlar araştırma yağmaya başladı. İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi'nden randevu nasıl alınır? Randevu almak için nereye başvurulur? İşte merak edilenler...
MHRS randevu sistemi, sistem üzerinden hastane, sağlık ocağı veya aile hekimliği randevusu alacak kişilere farklı seçenekler sunar. Hangisi arzu ediliyorsa, o seçeneğin üzerine tıklanır ve böylece randevu onaylanır. Buna ek olarak, ALO 182 hattı kişilerin talep ettikleri her saat aralığında aranabilir. Ayrıca MHRS'nin resmi internet sitesi üzerinden de hızlı bir şekilde randevular alınabilir.
RANDEVU ALMAK İÇİN TIKLAYIN...
MHRS randevu al kısmına şifre ile girilir.( MHRS şifreniz yoksa e-devlet üzerinden de giriş yapabilirsiniz.) Hastane randevu al kısmına giriş yapılır. Bulunduğunuz il, ilçe seçilir. Ardından klinik seçilir. İl, ilçe ve klinik gibi seçenekleri belirtmek zorunludur. Hastane, muayene yeri, hekim gibi diğer seçenekler ise; tercihe bağlıdır. Çıkan seçeneklerden uygun olan tarih seçilerek kayıt oluşturulur.
182 HAFTA SONU ÇALIŞIYOR MU?
Haftanın her günü 24 saat açık olan ALO 182, hafta içi ve hafta sonu 7/24 çalışmaya devam eder.
ALO 182 HANGİ SAATLERDE AÇIK?
182 MHRS hattı, tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına 7 gün 24 saat boyunca hizmet verir. Bu telefon numarası, vatandaşlar tarafından talep ettikleri saat aralığında aramaya açıktır. Ancak genellikle mesai saatlerinde aranması tercih edilir.
MHRS'DEN SAAT KAÇTA RANDEVU ALINIR?
MHRS üzerinden randevu oluşturulması, genellikle her günün başlangıcı olan 00.00 saatinde yapılır. Tüm hastanelerin randevuları, 00.01 saatinde yenilenir. Bu sayede her gece saat tam 00.01 olduğu anda MHRS üzerinden açılmış olan günler için randevu kolaylıkla alınabilir. Yoğun olan bölgelerde genellikle randevular 15 gün sonrasına verilir. Ancak yoğunluğun az olduğu bölgelerde bu süre değişebilir.
E-NABIZ'DA HANGİ BİLGİLER YER ALIR?
E-nabız üzerinde yer alan kişisel sağlık bilgileri, güncel olarak şöyle belirlenmiştir:
Hastane ziyaretleri
Reçeteler
Raporlar
Hastalıklar
Tahliller
Radyolojik Görüntüler
Covid-19 Aşı Bilgileri
Alerjiler
Hasta ve Hasta Yakını Bilgilendirmeleri
Dokümanlar
Aşı Takvimi
İlaçlar
Mevcut Randevular
İZMİR ŞEHİR HASTANESİ NEREDE?
İzmir Şehir Hastanesi, İzmir'in Bayraklı ilçesinin Refik Şevket İnce Mahallesi'nde bulunuyor.
İZMİR ŞEHİR HASTANESİ'NE NASIL GİDİLİR? HANGİ ESHOT GİDER?
Bayraklı Şehir Hastanesi – Bostanlı İskele 532, Bayraklı Şehir Hastanesi – Bornova Metro Hattı 533, Bayraklı İZBAN İstasyonu 598, Bayraklı Toplu Konut Alanı ile EVKA 3 Metro (559), Bornova Metro Aktarma Merkezi'ne 558, numaralı ESHOT hatları hizmet vermeye başladı. Hastaneye gidecek olan araçlar, gün içinde yolcu yoğunluğuna göre 8 ile 24 dakika aralıklarla servis yapıyor.
Bayraklı Şehir Hastanesi – Bostanlı İskele 532, Bayraklı Şehir Hastanesi – Bornova Metro Hattı 533, Bayraklı İZBAN İstasyonu 598, Bayraklı Toplu Konut Alanı ile EVKA 3 Metro (559), Bornova Metro Aktarma Merkezi'ne 558, numaralı ESHOT hatları hizmet vermeye başladı. Hastaneye gidecek olan araçlar, gün içinde yolcu yoğunluğuna göre 8 ile 24 dakika aralıklarla servis yapıyor.
Otobüs seyir saatleri için ESHOT Genel Müdürlüğünün internet sitesi üzerinden paylaştığı otobüs saatleri bölümünden öğrenebilirsiniz.