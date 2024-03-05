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Haberler İzmir İzmir yine sular altında! Sağanak sonrası alt geçit suyla doldu

İzmir yine sular altında! Sağanak sonrası alt geçit suyla doldu

Son dakika İzmir haberleri...İzmir'de yine bildik görüntüler geldi. Sabah saatlerinden itibaren kentte etkisini gösteren sağanak yağış nedeniyle Kemalpaşa Ulucak alt geçidi suyla doldu.Suyun seviyesini fark edemeyip alt geçide giren bir araç mahsur kaldı.

AA
İzmir yine sular altında! Sağanak sonrası alt geçidi suyla doldu

Son dakika İzmir haberleri...İzmir'de etkili olan sağanak, ulaşımda aksamalara neden oldu. Sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla etkisini artıran sağanak nedeniyle ana arterlerde trafik sıkışıklığı yaşandı.

İzmir yine sular altında! Sağanak sonrası alt geçidi suyla doldu

Çeşme ilçesinde taşan bir derenin su baskınlarına neden olmaması için ekipler çalışma yürüttü. Sağanak nedeniyle Kemalpaşa Ulucak alt geçidi suyla doldu.

İzmir yine sular altında! Sağanak sonrası alt geçidi suyla doldu

Suyun seviyesini fark etmeyen bir sürücünün alt geçide girmesi sonucu otomobil, mahsur kaldı. Sürücünün otomobilden çıkarak ihbarda bulunması sonrası itfaiye ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi.

İzmir yine sular altında! Sağanak sonrası alt geçidi suyla doldu

Ekiplerin suyun tahliye edilerek otomobilin kurtarılması için yürüttüğü çalışma sürüyor.

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