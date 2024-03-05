İzmir’de beyaz eşya deposunda yangın

Yangın, saat 14.00 sıralarında, Harmandalı Gazi Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi'nde bulunan ikinci el beyaz eşya deposunda meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir sebeple depodan yükselen alevleri gören çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Alevlerin sardığı fabrikadan yükselen dumanlar, bölgenin birçok noktasından görüldü. İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Çevrede geniş güvenlik önlemi alınırken, yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla kontrol altına aldı. Yangını görüp yardıma gelen esnaf Murat İşkur, "Birden ateş harladı, depo olarak kullanılıyordu. Alevleri görünce yardıma geldik" dedi. Büyük çapta hasarın meydana geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.