İzmir’de boğa güreşi heyecanı

İZMİR'İN Kemalpaşa ilçesinde gerçekleştirilen Boğa Güreşi Festivali'nde 60 boğa güreşti. Kemalpaşa Artvinliler Kültür ve Dayanışma Derneğince düzenlenen festival, Akalan Mahallesi'ndeki güreş alanında yapıldı. Aydın, Denizli ve Muğla'nın yanı sıra Kemalpaşa'dan 60 boğa alanda gösteri amaçlı mücadele etti. Derneğin başkanı Ali Özgüç, müsabakaları yaklaşık 15 bin kişinin seyrettiğini söyledi. Özgüç, "Bu güreşleri gelenekselleştireceğiz. İzmir'e mükemmel bir festival kazandıracağız" dedi. Aydın'dan gelen boğa sahibi Ercan Kara ise Kemalpaşa'daki bütün güreşlere katılacaklarını anlattı.