Seçimkondu yıkılıyor

YENİ Asır'ın CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun Sahilevleri'nde satın aldığı imar barışından yararlanılmış eski bir binayı tadilat ruhsatı alıp yıkarak yerine seçim öncesi çelik villa kondurmasıyla ilgili haberi büyük ses getirdi. Haberimizin ardından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, eski bina için alınan imar barışı yapı kayıt belgesini iptal etti ve kaçak yapı için belediyeye İmar Kanunu çerçevesinde gereğinin yapılması için yazı gönderdi. Bunun üzerine harekete geçen belediye de inşaatı mühürledi.

Aslanoğlu, Sahilevleri'nde satın aldığı bina için ilçe belediyesinden tadilat ve güçlendirme ruhsatı aldıktan sonra binayı yıkıp buraya çelik konstrüksiyon villa yapımına başlamıştı. Yeni Asır, skandalı geçtiğimiz 28 Şubat'ta manşetinden deşifre etmişti.

İNŞAATA CEZA KESİLDİ

YENİ ASIR'IN görüştüğü Narlıdere Belediye Başkanı CHP'li Ali Engin, "Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün yazısının ardından inşaatı mühürledik, ceza kestik ve yıkım için yasal süre verdik. Bu sürede yıkılmazsa hem ceza artacak hem de biz harekete geçeceğiz. Ancak bunlara gerek kalmadan sorunun çözüleceğini düşünüyoruz" dedi. Her vatandaşa uyguladıkları prosedürü uyguladıklarını da kaydeden Engin, "Şenol Bey'in kendisi de bizden özel hiçbir ricada bulunmadı" diye konuştu

İngiltere Büyükelçiliği Siyasi İşler Diplomatı Benjamin Cooper'ın, yerel seçime günler kala dün CHP İl Başkanı Aslanoğlu'nu ziyaret etmesi dikkat çekti. Aslanoğlu, ziyareti yaptığı paylaşımla duyurdu.