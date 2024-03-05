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Haberler İzmir Son dakika! İzmir'de askeri helikopter zorunlu iniş yaptı

Son dakika! İzmir'de askeri helikopter zorunlu iniş yaptı

Son dakika haberi... İzmir Çiğli 2. Ana Jet Üssü'nden havalanan askeri helikopterin, Urla ilçesine Bağlı Bademler köyünde boş bir araziye zorunlu iniş yaptığı, 1 personelin yaralandığı bildirildi.

DHA
Son dakika! İzmir’de askeri helikopter zorunlu iniş yaptı

İzmir Çiğli 2. Ana Jet Üssü'nden eğitim için havalanan askeri helikopter, saat 14.30 sıralarında Urla ilçesine Bağlı Bademler köyünde boş bir araziye zorunlu iniş yaptı.

Helikopterde bulunan 3 personelden 1'inin yaralandığı öğrenildi. Yan yatan helikopterde teknik bir arıza meydana geldiği bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olayla ilgili açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı'ndan şu açıklama geldi

2'nci Ana Jet Üs Komutanlığından (Çiğli/İzmir) kalkan bir adet helikopterimiz teknik bir arıza nedeniyle acil iniş yapmak zorunda kalmıştır. Helikopterimizde hasar meydana gelmiştir. Olayda yaralanan bir personelimiz hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanmıştır. Olayla ilgili inceleme başlatılmıştır.

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