Beni Çeşme'ye defnedin

TÜRKİYE'NİN gözde tatil beldelerinden Çeşme'de 34 yıl önce, Çeşmespor futbol takımında oynayan Japon Okada Seiji, önemli bir vasiyette bulundu. 1990 yılında top koşturduğu takım arkadaşlarını ve o dönem aşık olduğu Cemile'yi asla unutamayan Okada Seiji, ilginç isteğini ailesine söyledi.

Top oynadığı yıllardaki yakın arkadaşlarını asla unutmadığını belirten Seiji, Çeşme ziyaretinde çekilen fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı

YENİ ASIR'A KONUŞTU

ŞU anda Japonya'daki bir futbol takımında teknik direktörlük yapan Okada Seiji, ailesine, ölümünün ardından Çeşme'de son yolculuğuna uğurlanmak ve burada toprağa verilmek istediğini vasiyet etti. YENİ ASIR'a konuşan Türkiye sevdalısı Okada Seiji, "Türkiye'yi ve Çeşme'yi çok özlüyorum" dedi.

Cemile ile konuşabilmek için hızla Türkçe öğrendiğini belirten Okada Seiji, "Onu kalbime gömdüm" dedi.