Çiğli’den kalkan askeri helikopterden acil iniş

İzmir Çiğli 2. Ana Jet Üssü'nden havalanan askeri helikopter dün Urla ilçesine Bağlı Bademler köyünde boş bir araziye zorunlu iniş yaptı, 1 personel yaralandı. Milli Savunma Bakanlığı'dan yapılan açıklamada "2'nci Ana Jet Üs Komutanlığından (Çiğli/İzmir) kalkan bir adet helikopterimiz teknik bir arıza nedeniyle acil iniş yapmak zorunda kalmıştır. Helikopterimizde hasar meydana gelmiştir. Olayda yaralanan bir personelimiz hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanmıştır. Olayla ilgili inceleme başlatılmıştır" denildi.