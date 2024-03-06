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Haberler İzmir Gümrük memuru yalanıyla 380 bin liralık dolandırıcılık

Gümrük memuru yalanıyla 380 bin liralık dolandırıcılık

CEYHAN TORLAK
Gümrük memuru yalanıyla 380 bin liralık dolandırıcılık

İZMİR'DE kendini gümrük memuru olarak tanıtan Ertan Çavdur (47), güven oluşturabilmek için önce dolandırmak istediği aileyi eşi ve 6 yaşındaki kızıyla ziyaret etti. Gümrükten uygun fiyatlı cep telefonu ve sigara getirebileceğini yalanını uyduran Çavdur, e-ticaret işiyle uğraşan Burcu Akar'ı (42) 380 bin lira dolandırdı. Akar suç duyurusunda bulunurken, şüpheli Çavdur hakkında 'İzmir'de dolandırmadığı kalmadı' başlıklı uyarı amaçlı sosyal medya hesabı bile oluşturulduğu ortaya çıktı.

'AİLECE GELEREK GÜVEN SAĞLADI'

YENİ Asır'a konuşan Burcu Akar, "Ev satışı sırasında tanıştık. Eşi ve 6 yaşındaki kızı ile birlikte ev ziyaretimize geldi. Bize güven verdi, kendisini gümrük memuru olarak tanıttı. Sonradan böyle bir işi olmadığını öğrendim. Gümrükten uygun fiyatlı sigara ve cep telefonu getirebileceğini söyledi. Sonradan verdiğim 380 bin lira parayı aldı ve karşılığında hiçbir şey getirmedi. Başka bir kişiyi 700 bin lira dolandırmış. Çok sayıda mağdur var" dedi.

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