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Haberler İzmir İzmir'de feci kaza! Önce bariyere ardından aydınlatma direğine çarptı

İzmir'de feci kaza! Önce bariyere ardından aydınlatma direğine çarptı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Bayraklı ilçesinde dün akşam saatlerinde sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil önce bariyere ardından aydınlatma direğine çarptı. Feci kazada 49 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.

DHA
İzmir’de feci kaza! Önce bariyere ardından aydınlatma direğine çarptı

Son dakika İzmir haberleri....İzmir'in Bayraklı ilçesinde, kontrolden çıkarak önce bariyere, ardından da aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü İbrahim Halil Bedük (49), yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 23.30 sıralarında Altınyol Caddesi Adnan Kahveci Üst Geçidi yakınında meydana geldi. İbrahim Halil Bedük yönetimindeki 09 AEK 316 plakalı otomobil, Konak yönünden Bayraklı istikametine seyir halinde olduğu sırada, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu önce bariyerlere, daha sonra ise aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil yan yola savrulurken, kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince, sıkıştığı otomobilden çıkarılan Bedük, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından özel hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Bedük, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. İbrahim Halil Bedük'ün cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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