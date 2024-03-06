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Haberler İzmir Kağıt toplayıcısının öldüğü kazada TIR sürücüsü serbest kaldı

Kağıt toplayıcısının öldüğü kazada TIR sürücüsü serbest kaldı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yolun karşısında geçmek isterken tırın altında kalan kağıt toplayıcısının öldüğü kazayla ilgili gözaltına alınan sürücü, sevk edildiği mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı.

İHA
Kağıt toplayıcısının öldüğü kazada TIR sürücüsü serbest kaldı

Kaza, dün saat 15.30 sıralarında Örnekköy Mahallesi Yeni Girne Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kağıt toplayıcısı olduğu öğrenilen Kadir Alp (77), ışıklardan yolun karşısına geçmek istedi. Bu esnada araçlara yanan kırmızı ışık yeşile döndüğünde, Otoyol istikametine giden A.E. idaresindeki 34 BED 719 plakalı tır, aracın kör noktasında bulunduğu iddia edilen Kadir Alp'i görmeyerek aracı hareket ettirdi. Kadir Alp tırın altında kalırken, tır sürücüsü kazayı fark ederek aracını durdurdu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevke edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede, Kadir Alp'in hayatını kaybettiği belirlendi. Talihsiz adamın cansız bedeni, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ADLİ KONTROLLE SERBEST

Polis ekipleri tarafından gözaltına alına tır sürücüsü A.E. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sürücü A.E. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla salıverildi.

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