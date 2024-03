Sahil Güvenliğin kadın pilotları! Gökyüzü ve deniz arasında her an göreve hazır

Son kontrollerin ardından görev bölgelerine hareket eden pilotlar, "iki mavi" olarak adlandırdıkları gökyüzü ve deniz arasında güvenliği sağlıyor, afet ve acil durumlar için her an göreve hazır bekliyor. Deniz kazalarının yanı sıra Kahramanmaraş merkezli depremlerden Karadeniz'deki sel felaketlerine kadar çok sayıda afette can kurtaran pilotlar, göklerde cumhuriyet kadınlarını temsil etmenin gururunu da yaşıyor.