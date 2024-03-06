Sahil Güvenliğin kadın pilotları! Gökyüzü ve deniz arasında her an göreve hazır

Üsteğmen Sinem Derya Gökçe, afet görevleri sırasında unutamayacakları pek çok olayla karşılaştıklarına dikkat çekti.

6 Şubat 2023 depremlerinde Hatay'da görev yaptığını, pek çok canın kurtarılmasına yardımcı olduğunu anlatan Gökçe, şöyle konuştu:

"Başımızdan birçok olay geçti ama en çok aklımda kalanı, hamile bir kadının Hatay'dan Adana'ya tıbbi tahliyesini gerçekleştirmemiz oldu. Uçuşta doğumu başlamıştı. Tıbbi tahliyeden sonra hastanede 5 dakika içerisinde doğumu gerçekleşmişti ve bir erkek bebek dünyaya gelmişti. Anne ve bebeğin iyi olduğunu öğrendikten sonra kendimi çok iyi hissettim. Gurur duydum ve 'iyi ki bu meslekteyim' dedim. Umarım bir daha böyle bir felaket başımıza gelmez."

