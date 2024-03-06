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Haberler İzmir Silah temizlerken kendini vurdu

Silah temizlerken kendini vurdu

İzmir’in Bornova ilçesinde polis İlker Çulha (27), beylik tabancasının bakımını ve temizliğini yaptığı sırada silahın kazara ateş alması sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Çulha müdahalelere rağmen kurtarılamadı

FATİH ŞENDİL
Silah temizlerken kendini vurdu

İzmir Bornova'da İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru İlker Çulha, beylik tabancasının bakımını yaptığı sırada silah kazara ateş aldı. Olay, dün 20.00 sıralarında saatlerinde Bornova ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi. Çulha, kasık bölgesine isabet eden kurşunla yaralanırken, ailesi durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

İhbar üzerine eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından İlker Çulha, ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedaviye alınan Çulha, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çulha'nın ölüm haberini ailesi ve meslektaşları acil servisin önünde sinir krizi geçirdi. Öte yandan, polis ekipleri olayın yaşandığı evde incelemelerde bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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