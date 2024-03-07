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Haberler İzmir Bin 750 kişi dolandırıldı! 4 şüpheli yakalandı

Bin 750 kişi dolandırıldı! 4 şüpheli yakalandı

İzmir'de kişisel verileri ele geçirerek bu verileri para karşılığında satmak isteyen ve bu yöntemle Türkiye genelinde bin 750 kişiyi 2 milyon TL dolandıran şüpheliler takibe alındı. Ekipler tarafından yapılan operasyonda yakalanan 4 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

İHA
Bin 750 kişi dolandırıldı! 4 şüpheli yakalandı

İzmir'de kişisel verileri ele geçirerek bu verileri para karşılığında satmak isteyen ve bu yöntemle Türkiye genelinde bin 750 kişiyi 2 milyon TL dolandıran 4 şüpheli yakalandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kişisel verileri ele geçirerek bu verileri çeşitli platformlarda para karşılığı satmak isteyen kişileri yakın takibe aldı. Ülke genelinde bin 750 kişinin 2 milyon TL dolandırıldığı tespit edilirken, söz konusu kişilere yönelik baskınlar yapıldı. "Nitelikli Dolandırıcılık" ve "Kişisel Verileri Ele Geçirmek ve Para Karşılığında Satmak" suçlarından yapılan operasyon kapsamında 4 şüpheli şahıs, yakalanarak gözaltına alındı.

İkametlerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konulurken, adli mercilere sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı.

YASA DIŞI BAHİS BASKININA 9 GÖZALTI

Öte yandan ekipler, yasa dışı bahis suçu kapsamında çalışmalarda yürüttü. Lisansı olmayan sanal bahis sitelerinde yasa dışı bahis oynanmasını sağlayan, para transferlerine aracılık ederek haksız kazanç sağladıkları tespit edilen 9 şüpheliye yönelik operasyonlar yapıldı. İzmir merkezli; Antalya, Bursa, İstanbul, Kocaeli, Manisa, Sakarya illerinde gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda, şüphelilerin tamamı yakalandı.

Şüphelilerin suçta kullandıkları çok sayıda dijital materyale el konuldu, adliyeye sevk edilen 2 şüpheli ise tutuklandı.

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