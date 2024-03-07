CHP’li kadın meclis üyesi, polisi darp etti

İZMİR'İN Narlıdere ilçesinde, parkta alkol aldığı esnada polis ekipleri tarafından kimliği kontrol edilmek istenen CHP Narlıdere Belediyesi Meclis Üyesi Pelin Turhan, iddiaya göre memurlara saldırarak darbetti. Önceki akşam saatlerinde ilçeye bağlı 2. İnönü Mahallesi'nde bulunan Yaşar Kemal Kültür ve Sanat Vadisi'nde yaşanan olay sonrası gözaltına alınan Turhan, polis merkezi amirliğine götürüldü. Polis memurlarının kendisinden şikayetçi olması üzerine Turhan, haftada üç gün karakola giderek imza vermesi şartıyla serbest bırakıldı.