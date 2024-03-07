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Haberler İzmir İzmir'de 138 adrese baskın: 266 şüpheli gözaltına alındı

İzmir'de 138 adrese baskın: 266 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de 2 gün içinde yapılan operasyonlarda 138 adrese baskın düzenlendi.Operasyonlar kapsamında çeşitli suçlara karışan 266 şüpheli yakalandı.

İHA
İzmir’de 138 adrese baskın: 266 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, diğer şube müdürlükleri ve ilçe emniyet müdürlükleri personelinin de katılımıyla 5-6 Mart tarihleri arasında, aranan şahısları yakalamaya yönelik sabit ve hareketli uygulamalar gerçekleştirerek çalışma yürüttü. Yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından düğmeye basan ekipler, tam 138 farklı adrese baskın düzenledi.

Operasyon kapsamında, hırsızlık, yağma, uyuşturucu madde ticareti ve dolandırıcılık gibi çeşitli suçlardan aranması bulunan 266 şüpheli, ekipler tarafından gözaltına alındı. Öte yandan operasyon anı havadan polis helikopteriyle de görüntülendi. Yapılan açıklamada, operasyonların ve çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.

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