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Haberler İzmir İzmir'de otelde kanlı hesaplaşma: 1 ağır yaralı

İzmir'de otelde kanlı hesaplaşma: 1 ağır yaralı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Konak ilçesinde otel işletmecisi ve müşterisi arasında alacak verecek tartışması çıktı. Silahlı kavgaya dönen tartışmada 1 kişi vurularak ağır yaralandı.

İHA
İzmir’de otelde kanlı hesaplaşma: 1 ağır yaralı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Konak ilçesindeki olay, bu sabah tarihi Basmane semtinde bulunan bir otelin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otel işletmecisi A.A. (50) ile otelde kalan C.P. (34) arasında, alacak verecek hesaplaşmasından dolayı tartışma çıktı. Gerginliğin artması üzerine C.P., yanında getirdiği tabancayla A.A.'ya ateş etti. Göğsüne mermi isabeti alan adam kanlar içerisinde yere yığılırken durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi.

Silahlı saldırgan polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, yaralanan kişi sağlık ekipleri tarafından ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tabancayla vurularak yaralanan A.A.'nın hastanedeki tedavisi sürerken hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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