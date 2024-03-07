İzmir’de terör operasyonları: Çok sayıda gözaltı var

İzmir'de polisin birer gün arayla düzenlediği iki ayrı terör operasyonunda toplam 9 kişi gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medyada 'PKK/KCK' silahlı terör örgütünün propagandası yapan, cezaevinde yatan örgüt mensuplarına para yatırdığı tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik dün, polis tarafından operasyon yapıldı. 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve üzerlerindeki aramalarda ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bugün de MLKP ve TKP/ML silahlı terör örgütüne yönelik operasyon yaptı. Sosyal medya hesaplarından terör örgütünü ve mensuplarını övücü nitelikte paylaşım yaptığı tespit edilen 3 şüpheli, yakalandı.

Her iki operasyonda gözaltına alınan toplam 9 şüphelinin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.