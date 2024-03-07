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Haberler İzmir İzmir'de terör propagandası suçlamasıyla 9 kişi gözaltına alındı

İzmir'de terör propagandası suçlamasıyla 9 kişi gözaltına alındı

Son dakika İzmir haberleri...İzmir'de sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla 9 kişi yakalandı. Yapılan aramalarda dijital materyallere el konuldu.

AA
İzmir’de terör propagandası suçlamasıyla 9 kişi gözaltına alındı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medya hesaplarından terör örgütü

PKK/KCK'nın propagandası yapan ve cezaevindeki örgüt mensuplarına para yatırdıkları öne sürülen 6 kişi, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Terör örgütü MLKP ve TKP/ML'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında da sosyal medya hesaplarından örgütü ve mensuplarını övücü nitelikte paylaşım yaptıkları suçlamasıyla 3 kişi, ayrı bir operasyonla gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda dijital materyallere el konuldu.

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