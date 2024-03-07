Taraftarı ezen sürücü ağır cezalık oldu

İZMİR'DE Göztepe taraftarının ölümüne neden olan alkollü sürücü ağır cezada yargılanacak. Karaburun'da yolun karşısına geçmeye çalışan Göztepe taraftarı Barış Polat Dörtköşe'ye (35) otomobille çarparak ölümüne neden olan ve gözaltına alındıktan sonra yapılan kontrolde 1.56 promil alkollü çıkan Ege Özkaçar (25) için yargılandığı Karaburun Asliye Ceza Mahkemesi 'görevsizlik' kararı vererek, dosyayı ağır ceza mahkemesine gönderdi. İddianamede sanık Özkaçar için 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 9 yıla kadar hapis cezası istendi.