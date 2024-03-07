  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir Taraftarı ezen sürücü ağır cezalık oldu

Taraftarı ezen sürücü ağır cezalık oldu

HABER MERKEZİ
Taraftarı ezen sürücü ağır cezalık oldu
İZMİR'DE Göztepe taraftarının ölümüne neden olan alkollü sürücü ağır cezada yargılanacak. Karaburun'da yolun karşısına geçmeye çalışan Göztepe taraftarı Barış Polat Dörtköşe'ye (35) otomobille çarparak ölümüne neden olan ve gözaltına alındıktan sonra yapılan kontrolde 1.56 promil alkollü çıkan Ege Özkaçar (25) için yargılandığı Karaburun Asliye Ceza Mahkemesi 'görevsizlik' kararı vererek, dosyayı ağır ceza mahkemesine gönderdi. İddianamede sanık Özkaçar için 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 9 yıla kadar hapis cezası istendi.
SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA