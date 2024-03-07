Tefecilere Mali Polis’ten baskın

İZMİR Gaziemir'de göstermelik araba satışı adı altında, maddi açıdan zor durumda olanlara aylık yüzde 30 oranında faizle para veren dört kişilik tefeci grubuna, Mali Şube ekiplerince operasyon düzenlendi. Yüzde 30 çetesi olarak piyasada ünlenen ve aralarında galeri sahibi A.K. ile birlikte üç çalışanı M.M. L.Y. ve H.G. dün sabaha karşı yapılan eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Tefecilerin yüzde otuz faizle para verip araba satışı yapmış gibi gösterdikleri ve sonra aracı tekrar elden geri aldıkları ortaya çıktı.

Gözaltına alınan zanlılar, sorgulanmak üzere Yeşilyurt Emniyet Müdürlüğü binasına götürüldü.