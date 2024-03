Enerjisi İzmir sevgisinden

31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala siyasiler, kent için yapacakları projeleri seçmenlerine anlatmak için yoğun bir tempo ile çalışmalarına devam ederken, biz de Yeni Asır ekibi olarak siyasetçilerin sahadaki performansını ve İzmirlilerin başkan adaylarına karşı bakış açılarını yakından görmek için onlarla birlikte sahaya indik.

İŞ KADINLARINDAN İLGİ

İzmir'in adeta kalbi olan Konak'tan belediye başkan adayı olan AK Partili Ceyda Bölünmez Çankırı ile birlikte ilçede bir gün geçirdik. Her gün düzenli olarak ekibi ile sabahın erken saatinde kalıp, gece geç saatlere kadar kenti sokak sokak, cadde cadde dolaşan Bölünmez Çankırı'nın yoğun iş temposuna ayak uydurmamız da aslında bir hayli zor oldu. Çankırı ile Türk Kızılay İzmir Kadın yönetiminin ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda buluştuk. Türk Kızılay'ın 155 yıldır iyilik hareketinin öncüsü olduğuna, kadınların sadece 8 Mart'ta hatırlanmaması gerektiğine dikkat çeken Çankırı, "Her günü dolu dolu yaşayacağımız, birbirimize daha da güç vereceğimiz, birbirimizden güç alarak daha da güzel makamlarda temsil edeceğimiz günleri yaşayacağımızı düşünüyorum. Günümüz kutlu olsun ama her gün bizim. İzmir'imiz için hep beraber bu yolculukta yürümek için birlikte olmalıyız. Yolumuz, günümüz aydın olsun" dedi. Siyasette girmeden önce iş dünyasında da başarılı bir iş kadını figürü olan Çankırı'ya buradaki iş kadınlarının ilgisi de hayli büyüktü. Herkesle birlikte sıkılmadan bol bol fotoğraf çektirip özçekim yapan, hayalindeki Konak'ı ve projelerini iş kadınlarıyla da paylaşmayı unutmayan Çankırı ile ardından apar topar İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ndeki toplantıya katıldık. İzmir'de çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren esnaf ile önemli siyasetçilerin bir araya geldiği toplantıda İzmir'in, Konak'ın ve sektörün sorunlarını dinleyip çözüm önerilerinde bulunan Çankırı buradan da Dünya Kadınlar Günü kapsamında Lider Yaratıcı Katılıcılar Derneği'nin (LİYAKAT) Çınarlı semtindeki Girişimci Kadın Atölyesi'ni ziyaret etti. Kadın girişimcilerin çalıştığı firmaların ve el emeği ürünlerin sergilendiği atölyede tek tek stantları ziyaret eden Bölünmez Çankırı'nın burada İyi Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ümit Özlale ile karşılaşması ise sürpriz oldu. İki rakip partinin başkan adayı arasındaki esprili diyaloglar, siyasi rekabetin ötesinde birlik ve beraberlik konusunda fark yaratan bir davranış oldu.

BİR AN OLSUN DURMADI

Günün ilerleyen saatlerinde Ceyda Bölünmez Çankırı daha sonra İzmir Olgunlaşma Enstitüsü'nün 'Hanımeli' isimli Dünya Kadınlar Günü Defilesi'ne katıldı. Osmanlı'dan günümüze otantik kıyafetlerin sergilendiği defileye ilgi büyük olurken, Çankırı cep telefonu ile beğendiği kıyafetleri de fotoğraflamayı ihmal etmedi. Burada da çevresini saran kadınlarla bol bol fotoğraf çektirip sohbet eden Çankırı daha sonra bir süreliğine Konak'taki çalışma ofisine gitti. Burada biraz soluklanırız derken, yanıldığımızı anladık. Proje ekibi ile bir toplantı yapan Çankırı, daha sonra esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelmek üzere sahaya indi. Enerjisi ve motivasyonu ile sahada göz dolduran AK Parti Konak Belediye Başkan adayı Ceyda Bölünmez Çankırı, sahada küçük büyük, yaşlı genç demeden, karşısındakinin siyasi görüşü ne olursa olsun neredeyse sıkmadık el, çalmadık kapı bırakmadı. Çankırı'nın sahada tıpkı bir İzmirli gibi samimi ve içten olması, hatta en önemlisi vatandaşlara bahsettiği mega projelerle Konak'ın gelişimine ve değişimine büyük katkı sağlayacağı fikri şimdiden bizlerde de büyük heyecan uyandırdı.

HERKESİ HAYRAN BIRAKTI

Sokakta dolaşırken karşısına çıkan ve farklı siyasi görüşü savunmalarına rağmen nezaketini hiç bozmadan her soruya yanıt veren Çankırı'nın tavırları, seçmenlerin yanı sıra sokakta gördüğü küçük çocuklara ve gençlere bir başkan adayından öte anne gibi sıcak ve samimi davranması bizleri de kendisine hayran bıraktı. Sahada dolaşırken Konaklıların tanıdıkça sevdiği Bölünmez Çankırı'ya insanların kendisine olan bu sevgisinin nedenini sorduğumuzda verdiği cevap, "Yani bu karşılıklı. Onlar da bana çok sıcak davranıyorlar. Çünkü karşınızdaki insanlar sizdeki o enerjiyi hissediyor. Hiç zaman AK Parti'ye oy vermem diyenler de var, aralarında ama beni tanıdıktan sonra 'Bugüne kadar hiç atmadım ama senin için AK Parti'ye oy vereceğim' diyen de oluyor. İşte ikili iletişim çok önemli" diye yanıt verdi.