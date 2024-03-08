İzmir’de taksici Oğuz Erge’yi öldürmüştü! Delil Aysal’ın cezası açıklandı!

OLAY

Türkiye'nin konuştuğu vahşet 31 Aralık saat 03.30 sıralarında İzmir'in Gaziemir ilçesinde yaşanmıştı. Evli ve 2 çocuk babası Oğuz Erge'nin kullandığı taksiye, yüzünde medikal maske ve başında kapüşon bulunan Delil Aysal, müşteri olarak bindi. Taksi şoförü Erge'yi bir süre taksiyi çeşitli adreslere dolaştıran Delil Aysal, ineceğini söyleyip cebinden para alır gibi yaparak, yanındaki tabancayı çıkardı.