“Kadınlar iyilikte yarışıyor”

Türk Kızılay İzmir Kadın yönetimi, Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde Mövenpick Hotel ev sahipliğinde farklı iş kollarında lider 100 kadın ile bir araya geldi. Kızılay Kadın İzmir Başkanı Gonca Aslan ile yönetim kurulu üyelerinin katıldığı buluşmada kadınlar "iyilik" için birlikte hareket etme kararı aldı.

'BİRLİKTE DAHA GÜZELİZ'

AK Parti İzmir Milletvekili, TBMM Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Üyesi Şebnem Bursalı ve AK Parti Konak Belediye Başkan Adayı Ceyda Bölünmez Çankırı'nın da katıldığı toplantıda Kızılay Kadın İzmir Başkanı Gonca Aslan, Kızılay'ın özünde bir iyilik hareketi olduğuna dikkat çekti. Şebnem Bursalı ise, toplantıda yer alan her kadının kendi alanında başarısını kanıtlamış "lider kadınlar" olduğunu belirterek "İzmir'in kadınları sadece başarılı değil, iyilikte de yarışan kadınlar. Ne mutlu ki bu yarış bireysel değil. Bir araya geldiğimizde çok daha güzel oluyoruz çünkü. Hem gücümüz hem sesimiz hem soluğumuz daha fazla büyüyor. İyi ki varsınız İzmirli kadınlar. Gerçekten sizden biri olduğum için çok mutlu ve çok gururluyum" diye konuştu.