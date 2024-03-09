İNDİRİMSİZ CEZA UYGULANDI

İzmir Gaziemir'de geçtiğimiz 1 Şubat gecesi aracına bindiği taksici Oğuz Erge'yi (44), silahla öldürüp cep telefonunu gasp eden Delil Aysal'ın (19), yargılandığı davadan karar çıktı. 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada katil Aysal'a, nitelikli adam öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet, nitelikli yağma suçundan 14 yıl 10 ay ve ruhsatsız silah taşıma suçundan ise 2 yıl 10 ay hapis olmak üzere toplam 17 yıl 8 ay indirimsiz hapis cezası verildi.

RAHAT BİR NEFES ALDIK'

Verilen jet karar, talihsiz taksicinin acılı ailesi ile birlikte Türkiye'nin de yüreğine su serpti. Duruşmayı izleyen Erge'nin eski eşi Nevra Karahan, "Günler sonra nefes aldık. Bu kararın verilmesinde emeği geçenlere teşekkür ederim. Bu cani tek kişilik koğuşta kalıyor. Bu ödül gibi. Şimdi kalabalık koğuşa alınmasını bekliyoruz" dedi. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Celil Anık da, "Ceza meslektaşlarımın yüreğini soğutmuştur. Adalet yerini buldu" dedi.