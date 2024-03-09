Cumhur İttifakı İzmir adayı Hamza Dağ: Biz şehrimiz için dertleniyoruz

Son dakika İzmir haberleri... Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, İzmir'i daha da eşsiz hale getirmek istediklerini söyledi. Dağ, Menemen Çocuk Köyü açılışında, AK Parti'li Menemen Belediyesinin ilçede yaptıklarının İzmir için de bir teminat olduğunu belirtti. Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan'ın 3 yıl gibi kısa bir sürede ilçedeki gidişatı tersine çevirerek çehresini değiştirdiğini dile getiren Dağ, İzmir'in gelecek 5 yılına dair bir fragmanı ortaya koyduğunu anlattı.

Dağ, Pehlivan'ın en önemli icraatlarından birinin geçmişe dönük 1,2 milyar liralık borcunu ödemek olduğunu vurgulayarak, "Aynı zamanda belediye personelinin geriden gelen maaş ödemeleri ve alamadıkları ikramiyeleri de göreve gelir gelmez telafi etti. Menemen sokaklarının temizliği için, sizlerin sağlığı için 151 yeni aracı hizmetinize sundu. Menemen tarihinin en büyük yol çalışmasını bu 3 yılda gerçekleştirdi. Bölgemizin en büyük 2 kütüphanesinin yanı sıra ilçemize bir de anaokulları kazandırdı." diye konuştu.

İzmir'de 10 yıldır battıçıktı ve köprülü kavşak yapılmadığını kaydeden Dağ, Menemen'deki 100. Yıl Alt Geçidi'nin ise 4 ayda bittiğini bildirdi.

"İZMİR'İN ÇEHRESİNİ DEĞİŞTİRMEK İÇİN OYLARINIZA TALİBİZ"

Vatandaşların desteğiyle 1 Nisan sabahı Menemen'de gerçek belediyeciliğe devam etmek istediklerini belirten Dağ, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İzmir'in çehresini değiştirmek, şehrimizin kronik hale gelen sorunlarını bir an evvel ortadan kaldırmak için oylarınıza talibiz. Biz şehrimiz için dertleniyoruz. Doğasıyla, tarihiyle, kültürüyle eşsiz bir kent olan İzmir'imizi daha da eşsiz hale getirmek istiyoruz. Hayata geçireceğimiz yeni çevre yoluyla Menemen'den Buca'ya 20 dakika, Menemen'den Bornova'ya 10 dakikada ulaşabilir hale geleceğiz. 16 battıçıktı ve köprülü kavşak yapacağız. Göreve geldiğimiz ilk 2 senede İzmir'in tamamında 100 kreş açacağız. Yeni evlenecek gençlerin dezavantajlı olanlarına çeyiz desteği vereceğiz. Çiftlerimize çeyiz ve düğün hediyesi vereceğiz. 0-7 yaş arasında çocuğu olan annelere ulaşımı ücretsiz yapacağız."

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan da çocuklar için hem eğitim hem de eğlence unsurlarının yer aldığı alanı ilçeye kazandırdıklarını söyledi.

Türkiye'nin en büyük tematik çocuk oyun köyünü yaptıklarını ifade eden Pehlivan, "Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Her şey onlar için." dedi.