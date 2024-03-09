İyilik için buluştular

Türk Kızılay İzmir Kadın yönetimi, Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında Mövenpick Hotel'in ev sahipliğinde farklı iş kollarında lider 100 kadın ile bir araya geldi.

Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında, Türk Kızılay İzmir Kadın yönetimi, iş dünyasının güçlü kadınlarıyla bir araya geldi.

'BİRLİK OLUN' ÇAĞRISI

KIZILAY Kadın İzmir Başkanı Gonca Aslan ile yönetim kurulu üyeleri Nuray Ekmekçioğlu, Jülide Kıyak, Rasıla Başar, Biriçim Didem Özkardeş, Gülçin Güloğlu Uğuz, İrem Büyükhelvacıgil, Fulya Karamut'un katıldığı buluşmada, kadınlar "iyilik" için birlikte hareket etme kararı aldı.Toplantıya AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı ve AK Parti Konak Belediye Başkan Adayı Ceyda Bölünmez Çankırı da katıldı. Toplantıda konuşan Kızılay Kadın İzmir Başkanı Gonca Aslan, "Kızılay özünde bir iyilik hareketidir" dedi. Kadınların hakları konusunda bir sunum gerçekleştiren Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Biriçim Didem Özkardeş ise "cam tavan" sendromunu aşmak için "birlik olun" çağrısı yaptı.