Kanseri yendi hastalara umut oldu

İzmir'de bir lisede edebiyat öğretmenliği yapan Yelda Yiğit (45), 3,5 yıl meme kanseri ile mücadele ettikten sonra hem sağlığına hem öğrencilerine kavuştu. Tedavisi süresince deneyimlerini başka kadınlara aktaran Yiğit, "Kendi yaşamımdaki kesitlerle kadınlara ilham olmaya çalıştım. Gittiğim her yerde yolum bir kanserli kadınla kesişti. Zor bir tedavinin sonucunda her şey kontrol altına alındı. Okula gelir gelmez öğrencilerimle harika bir bağ kurdum. Öğrencilerimin enerjisi beni zinde tutuyor" dedi. Bornova Anadolu Lisesi'nde görev yapan üç çocuk annesi Yelda Yiğit, tedavisi süresince kendisi gibi kanser hastası kadın ve çocuklara umut olmak için deneyimlerini çeşitli seminerlerde ve platformlarda aktardığını belirtti.