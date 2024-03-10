AK Parti İzmir İl Başkanı Saygılı dev mitingde konuştu: İzmir’in şifası Hamza Dağ’dır

Başkan Recep Tayyip Erdoğan İzmir'e geldi. Gündoğdu Meydanında 100 bin kişinin katıldığı mitingde konuşan Başkan Erdoğan, 21 yılda İzmir'e 449 milyar TL'lık yatırım yaptıklarının altını çizerek, "Biz İzmir'i bu CHP zihniyetine teslim etmeyeceğiz" mesajını verdi.

Mitingde AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı da bir konuşma gerçekleştirdi. Saygılı, "Çok şükür belediyecilikte Türkiye çağ atlamıştır, şimdi güzeller güzeli İzmir'i gerçek belediyecilik ile tanıştırma vakti. İzmir'i ayağa kaldıracak güç bizde var. Çare Cumhur İttifakı adayımız Hamza Dağ'da. İzmir'in şifası Hamza Dağ'dır" dedi.

Son dakika: Başkan Erdoğan: İzmir'i CHP zihniyetine bırakmayacağız

Bilal Saygılı'nın konuşması şöyle:

Kurtuluşun şehri, birliğimizin nişanesi, özgürlüğümüzün simgesi İzmir… Bugün İzmir'imiz bir başka güzel. Denizi başka, güneşi başka güzel. Bugün Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ı İzmir'imizde ağırlamanın heyecanı ve mutluluğu içerisindeyiz. Kıymetli İzmirliler, İzmir ki; tarihiyle, kimyasıyla, coğrafyasıyla; Üretimi, emeği ve tüm öz değerleriyle; İnancıyla, direnciyle ve azmiyle bu yükselişi çoktan hak ediyor İzmir ki; aklıyla, fikriyle, duruşuyla; kanayan yaralarının sarılmasını; ayaklarının üzerinde durabilmeyi, yürümeyi, koşmayı hak ediyor… İzmir; belediyecilik hizmetlerinin en güzelini fazlasıyla hak ediyor… Yatırımı, dönüşümü, gerçek bir belediyeciliği hak ediyor…

Bu hakkı İzmir'e teslim edecek anlayış bizde… Söz değil, projeler bizde… Laf değil, vizyon bizde… Çünkü arkamızda eser siyasetinin dehası, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan var… Onun belediyecilikte açtığı çığır, Türkiye için dönüm noktalarında biri olmuştur. Çok şükür, belediyecilikte Türkiye çağ atlamıştır… Şimdi sıra güzeller güzeli İzmir'imizi Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koymuş olduğu gerçek belediyecilikle tanıştırma vakti.

Cumhur İttifakı adayı Hamza Dağ: İzmir'de yeni bir hikaye başlayacak

Kıymetli İzmirliler. İzmir'i ayağa kaldıracak olan biziz; o güç bizde var… Çare; Cumhur İttifakı'nın Adayı, Adayımız Hamza Dağ'da; Onun İzmir'e 12 yıldır verdiği emekte, İzmir'in derdiyle dertlenen kalbinde… Onun tıpkı İzmir gibi naif duruşunda… Bu şehri karış karış ezbere bilişinde… Projelerinde.. Ve bunları hızla hayata geçirecek bilgi ve hakimiyetinde… Birileri "bakarız, düşünürüz" diye dursun… İzmir'in şifası Hamza Dağ'dır Çare; Büyükşehirde Hamza Dağ; 30 ilçemizde hizmet aşkıyla yola çıkan 30 yüce gönüllü, fedakâr, şeffaf, başarı hikayeleri sahibi, pırıl pırıl adaylarımızdadır… Sevgili İzmir; Değerli İzmir sevdalıları…

Şimdi size soruyorum… İzmir'e kaybettiği yılları, geri kazandırmaya var mısınız? İzmir'in kekik kokusunu, deniz kokusunu yeniden içinize çekmeye var mısınız? İzmir'i bu çarpık kentleşemeden, kurtarmaya var mısınız? Altıyla üstüyle İzmir'i yeniden inşa etmeye; çıkmaz sokaklardan kurtulmaya var mısınız? Tarlalardan tezgahlara, sokaklardan meydanlara kadar mutlu olmaya var mısınız? 31 Mart'ta gerçek hizmetin adresini göstermeye var mısınız? İzmir artık mutlu olmayı hak ediyor… Bu da bizim elimizde, sizin elinizde Değerli İzmirliler… O halde; gönüllerimiz birleşsin, hayallerimiz birleşsin. 1 Nisan sabahı her birlikte kollarımızı sıvayalım… İyi ki varsınız, iyi ki İzmirliyiz… Hepinizi sevgi, saygı ve muhabbetle kucaklıyorum…

"DEMOKRASİ DERSİ VERECEĞİZ"

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir milletvekili Eyüp Kadir İnan ise İzmir'in, yeniden Ege'nin, Akdeniz'in incisi olması ve bölgenin en önemli şehri olmasını arzuladıklarını, eser siyaseti, plan ve proje siyasetinin kazanmasını istediklerini belirtti.

İnan, İzmir'e ihanet eden belediyecilik anlayışına 31 Mart'ta en güzel cevabı vermeye hazır olduklarını ifade ederek, "İzmir, artık beklemeyecek, vakit kaybetmeyecek. Demokrasinin, özgürlüğün şehri İzmir'i yeniden ayağa kaldıracağız. Bu şehre çantada keklik gözüyle bakıp, İzmirlileri hizmetten mahrum bırakanlara demokrasi dersi vereceğiz." dedi.

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı da İzmir'in belediyecilik hizmetlerinin en güzelini fazlasıyla hak ettiğini söyleyerek, "Söz değil, projeler bizde. Laf değil, vizyon bizde. Çünkü arkamızda eser siyasetinin dehası, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan var. Onun belediyecilikte açtığı çığır, Türkiye için dönüm noktalarında biri olmuştur. Birileri 'bakarız, düşünürüz' diye dursun. İzmir'in şifası Hamza Dağ'dır. İzmir artık mutlu olmayı hak ediyor. Bu da bizim elimizde, sizin elinizde değerli İzmirliler." diye konuştu.

AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu da İzmir'in artık algı belediyeciliğine "dur" dediğini belirterek, gerçek belediyeciliğin zamanının geldiğini söyledi.

Mitinge Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin ve sanatçı Cengiz Kurtoğlu da katıldı.