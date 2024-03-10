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Haberler İzmir Gündoğdu Meydanı'nda büyük gün! Başkan Erdoğan İzmir'de coşkulu kalabalığa hitap edecek

Gündoğdu Meydanı'nda büyük gün! Başkan Erdoğan İzmir'de coşkulu kalabalığa hitap edecek

Son dakika İzmir haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart yerel seçimleri öncesi bugün İzmir'e geliyor. Erdoğan, Alsancak Gündoğdu Meydanı’nda düzenlenecek olan miting ile coşkulu kalabalığa hitap edecek, önemli mesajlar verecek.

HABER MERKEZİ
Gündoğdu Meydanı’nda büyük gün! Başkan Erdoğan İzmir’de coşkulu kalabalığa hitap edecek

Son dakika İzmir haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yerel seçimler öncesi bugünkü durağı İzmir olacak.

Başkan Erdoğan 13.30'da İzmir Gündoğdu Meydanı'nda AK Parti mitingine katılarak önemli açıklamalarda bulunacak. Erdoğan, meydanda kurulacak olan sahneden, yerel seçim için İzmirlilere seslenecek.

TÜM İZMİRLİLER DAVETLİ

Başkan Erdoğan'ın İzmir'e geleceğini sosyal medyadan duyuran AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, vatandaşları mitinge davet ederek, "Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan Eşsiz İzmir'imize geliyor... Tüm hemşehrilerimizi Gündoğdu Meydanı'nda gerçekleştireceğimiz İzmir Mitingimize davet ediyoruz. Meydanlara sığmayan sevgimizle, hasretle ve özlemle Milletin Adamı, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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