Hiç uğruna cinayet

ANNE VE KIZINA SALDIRDI

İzmir Konak Meydanı'nda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün son saatlerinde akıl almaz bir kadın cinayeti işlendi. İddiaya göre bir yiyecek fabrikasında aşçı olarak çalıştığı öğrenilen Oya Tarhan (45) ile kızı İlayda Alkan (20), bir bankta otururken o sırada yoldan geçen ve Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde veri giriş tabanı görevlisi olduğu öğrenilen Yunus Yılmaz'ın (32), saldırısına uğradı.

İki tarafın da alkollü olduğu belirlenen arbede sırasında anne Oya Tarhan ile kızı İlayda Alkan 23 yerinden bıçaklandı.

GENÇ İLAYDA KURTARILAMADI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan İlayda Alkan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Saldırıdan yaralı kurtulan anne Tarhan'ın tedavisi sürerken arbede sırasında bacağından bıçaklanan Yılmaz ise cinayet bürosu dedektifleri tarafından gözaltına alındı. Yılmaz ve Tarhan'ın ifadelerinde alkollü oldukları için olayı net hatırlamadıklarını söyledikleri öğrenildi. Cinayet anının ise MOBESE kameralarına saniye saniye yansıdığı ortaya çıktı.