İzmir’de 7 saatlik su kesintisi 10 Mart Pazar

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintileri yaşanacak? soruları merak ediliyor. İZSU bugün İzmir'de yaşanacak su kesintilerini duyurdu. İşte 10 Mart Pazar İzmir su kesintisi detayları...

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