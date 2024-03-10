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Haberler İzmir İzmir'de 7 saatlik su kesintisi 10 Mart Pazar

İzmir'de 7 saatlik su kesintisi 10 Mart Pazar

Son dakika İzmir haberleri... İZSU bugün İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. İzmir'de suların ne zaman geleceği ve hangi ilçelerde kesintilerin olacağı merak ediliyor. İşte 10 Mart Pazar İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

GÖZDE AYVAZ
İzmir’de 7 saatlik su kesintisi 10 Mart Pazar

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintileri yaşanacak? soruları merak ediliyor. İZSU bugün İzmir'de yaşanacak su kesintilerini duyurdu. İşte 10 Mart Pazar İzmir su kesintisi detayları...

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İzmir’de 7 saatlik su kesintisi 10 Mart Pazar

KİRAZ YENİ
10.03.2024 saat 07:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.

MENEMEN GÖLCÜK, YEŞİL PINAR, IRMAK, İNCİRLİ PINAR, ZEYTİNLİK
10.03.2024 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

ÖDEMİŞ OVAKENT, KONAKLI, YOLÜSTÜ
10.03.2024 saat 10:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 7 saatlik su kesintisi 10 Mart Pazar

ÖDEMİŞ BİRGİ
10.03.2024 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

ÖDEMİŞ OCAKLI
10.03.2024 saat 09:45 ile 11:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

TORBALI İNÖNÜ
10.03.2024 saat 10:15 ile 13:15 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

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