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İzmir'de silah kaçakçılarına operasyon: 3 gözaltı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ödemiş Organize Büro Amirliği ekipleri, yasa dışı silah ve mühimmat ticareti ve kaçakçılığı şüphesiyle harekete geçti. Ödemiş ilçesinde silah kaçakçılığı yapan şüphelilere yönelik gerçekleştirilen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

DHA
İzmir’de silah kaçakçılarına operasyon: 3 gözaltı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde silah kaçakçılığı yapan şüphelilere yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ödemiş Organize Büro Amirliği ekipleri, yasa dışı silah ve mühimmatı ile ticareti ve kaçakçılığı yapan şüphelilere yönelik yürütülen çalışmaların ardından harekete geçti. 3 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada 4 tabanca ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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