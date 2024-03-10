İzmir Gaziemir'de yolda üşümemesi için kendisini aracına alan taksici Oğuz Erge'yi (44) silahla vurarak öldüren Delil Aysal (19), çıkarıldığı ikinci duruşmada ağırlaştırılmış müebbet ve 17 yıl 8 ay indirimsiz hapis cezasına çarptırıldı. Alışılmışın dışında büyük bir hızla verilen mahkeme kararıyla ilgili Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve mahkemenin hakimi İbrahim Alper Bilgin'in ardından davanın savcısı da kararı değerlendirdi. Sanık Aysal hakkındaki iddianameyi hazırlayan ve ağırlaştırılmış müebbet ile birlikte diğer suçlardan da en üst düzeyde ceza verilmesini talep eden İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Bekir Şahiner, tarihi kararla ilgili Yeni Asır Haber Müdürü Fatih Şendil'e konuştu. Davanın savcısı olan Şahiner, "Adaletin tecelli etmesi için Emniyet birimlerimizle tam bir koordinasyon içinde çalıştık. Lehte ve aleyhte tüm deliller toplanıp eksiksiz bir şekilde davanın açılması ve tamamlanması için gayret gösterdik. Yasal anlamda adaletin tecelli etmesi için en üst halden ceza verilmesi talebinde bulundum. Mahkeme heyeti de çok güzel ve çok da hızlı bir şekilde adil bir yargılama gerçekleştirdi" dedi.

YÜREKLERE SU SERPİLDİ

İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ikinci duruşmada, sanık Aysal'a 'nitelikli adam öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'nitelikli yağma' suçundan 14 yıl 10 ay ve 'ruhsatsız silah taşıma' suçundan da 2 yıl 10 ay hapis olmak üzere, toplam 17 yıl 8 ay 'indirimsiz' hapis cezası verildi. 'Adalet yerini buldu' dedirten ve katledilen taksicinin ailesi kadar vatandaşların da yüreğine su serpen cezaları talep eden Başsavcı vekili ve duruşma savcısı Bekir Şahiner jet hızla verilen kararı değerlendirdi. Savcı Şahiner, 'Duruşma bitti, gerekli karar verildi. Kararla ilgili şunu belirtebilirim. Merhamet etmeyene, merhamet edilmez, Aziz Türk Milleti Adına adaletin tecelli etmesi için gayret gösterdik. Yasal anlamda en üst halden ceza verilmesi talebinde bulundum. Mahkeme Başkanı ve Mahkeme Heyeti de çok güzel ve çok da hızlı bir şekilde adil bir yargılama faaliyetini gerçekleştirdi" diye konuştu.