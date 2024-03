İzmir’i CHP zihniyetine mahkum bırakmayacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi İzmir Gündoğdu Meydanı'nda 'Büyük İzmir Mitingi' gerçekleştirdi. Dev mitingde önemli mesajlar veren Erdoğan, sahneye Sanatçı Cengiz Kurtuoğlu ile çıkarak 'Duyanlara Duymayanlara' şarkısını söyledi. Binlerce vatandaşa seslenen Erdoğan, İzmir'e yapılan hizmetlerden bahsetti, gündeme dair önemli mesajlar verdi.

"BİR BAŞKA GÜZEL OLACAK"

İzmir'in, Milli Mücadele'nin zafer şehri, milli iktisadın ilham şehri, Anadolu'nun bereket kapısı, Ege'nin incisi olduğunu belirten Erdoğan, bir kez daha İzmirlilerle birlikte olmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti. "Şükür, efelerin, yiğitlerin var. Uğruna verilmiş şehitlerin var. Bugün gönlün mahzun olmuş ne çıkar? Bir gün sarılacak yaralar İzmir. Sana yakışmıyor karalar İzmir?" dizelerini okuyan Erdoğan, "Sadece başındaki kara bulutları değil vatanın istiklali üzerindeki hain emelleri de dağıtan İzmir'in yaralarını sarmaya az kaldı, 20 gün. Tamam ama durmayacağız. Ana kademe, kadın kolları, gençler 20 gün durmak yok. 31 Mart akşamı İzmir bir başka güzel olacak. Buna inanıyorum" dedi. İzmir'in bir asır önce düşmandan kurtulduğunu hatırlatan Erdoğan, "Ama epeydir eser ve hizmet fukaralarından yakasını maalesef kurtaramadı" ifadelerini kullandı.

"SADECE YAN GELİP YATTILAR"

Tarih boyunca Ege'nin en ışıltılı, en hareketli, en müreffeh şehrinin İzmir olduğunu ancak, şehrin hep yerinde saydığını dile getiren Erdoğan, "Türkiye, tarihinin en büyük demokrasi ve kalkınma atılımlarıyla büyürken, gelişirken, zenginleşirken bu şehir hak ettiğinden yerel yönetimler açısından maalesef çok azını aldı. Hükümet olarak İzmir'e verdiğimiz destekler, yereldeki umursamazlık ve beceriksizlik sebebiyle arzu ettiğimiz etkiyi göstermedi. Sizleri Mecliste ve belediyelerde temsil etsin diye yetki verdiğiniz kişiler soruyorum ne yaptı? Yüzlerine Atatürk maskesi takıp her dönem yan gelip yattılar. Yetmedi, İzmirlinin can düşmanı olarak gördüğü terör örgütleriyle gizli saklı anlaşmalar yaptılar. Yetmedi, kendi içlerinde çıkar kavgasına tutuştular. Hem de ne kavga. Hani Tepecik'teki o meşhur kavgalar var ya bunun yanında çocuk oyuncağı kalır. Hepsinin üstüne bir de 'çantada keklik' olarak gördükleri iradenizi açık arttırmaya çıkardılar. Sizlerin oyuyla her gün bir yenisi ortaya çıkan pazarlıklarla, Meclise taşıdıkları kişiler şimdi nerede? Bu seçimlerde sizlerin oyuyla seçileceklerin bir kısmının yarın nerede olacağını biliyor musunuz? Cumhur İttifakı bu konuda gayet şeffaf. AK Partili ve MHP'li belediye başkan adaylarımızı bizzat kendimiz sahneye çıkartıp takdim ediyoruz" dedi.

40 YILLIK SİYASİ TECRÜBE

Alandakilere, "İzmirliye ve diğer şehirlerimizdeki CHP seçmenlerine bu yapılan reva mı?" diye soran Erdoğan, aldığı "Hayır" cevabı üzerine, "CHP'nin başında güya bir genel başkan var ama varlığı, yokluğu belli değil. Bu genel başkana gelen posta koyuyor, giden posta koyuyor. Sabah erken kalkan, eline mikrofonu önce alan Özgür efendiden rol çalıyor. Biz siyasetteki 40 yılı aşkın tecrübemizle aslında Özgür efendiye birtakım tavsiyelerde bulunabiliriz. Özgür efendi bir diğer Türk filmindeki 'Mazlum' karakterine döndü. Tabii bir de İstanbul'dan kendini göstermek için sürekli azarlanıp duran, 'tutmayın küçük enişteyi' karakteri var. Kibirli bir eda ile ha bire atıp tutuyor. Türk siyasetinin, muhalefetin kifayetsizliği yüzünden geldiği şu noktaya, şu içler acısı duruma bakar mısınız? Ülkemiz adına samimi olarak üzüntülüyüz" şeklinde konuştu. Erdoğan, konuşmasını "İzmir'in önündeki engelleri dağ gibi sağlam adayımız Hamza kardeşimle birlikte birer birer kaldıracağız. İzmir'i dağlar kadar seviyoruz. Cumhurbaşkanlığı ve bakanlıklarımız ile belediyelerimizin sizlere getireceği her yatırımın, her eserin, her hizmetin destekçisi olacağız." sözleriyle tamamladı. Erdoğan, konuşmasının ardından AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ ve Cumhur İttifakı'nın ilçe belediye başkan adaylarıyla vatandaşları selamladı.

"ŞU KÖRFEZİN ÇEKTİĞİ NEDİR!"

Türkiye'de 21 yılda her şeyi değiştirdiklerini, geliştirdiklerini, ülkeye her konuda çağ atlatacak işler yaptıklarını ve milletin de çalışkanlığıyla, gayretiyle, becerisiyle her alanda bu değişime ayak uydurduğunu belirten Erdoğan, sadece muhalefetin bu sürecin dışında kaldığını, onu değiştiremediklerini söyledi. Erdoğan, "Bugün de terör örgütlerinin uzantılarıyla 'kent uzlaşısı' adı altında gizli saklı işler çevirmeyi sürdürüyorlar. Dün de eser ve hizmet namına bir hikayeleri yoktu, bugün de tuğla üstüne tuğla koydukları, herhangi bir hayırlı işe el verdikleri görülmüş değil. Şu İzmir'de tüm ilçeleri alalım, yaptıkları bir hizmet var mı? Şu körfezin çektiği nedir? Şu pisliğin halini görüyorsunuz değil mi? Yapılan bir şey var mı? İzmirli buna mahkum mu?" dedi.

100 BİN İZMİRLİ ALANA AKIN ETTİ

Gündoğdu Meydanı'ndaki mitinge katılımın 100 bin olduğunu ifade eden Erdoğan, "Gündoğdu Meydanı bizi bugün yine yanıltmadı" dedi. Erdoğan, İzmir'in yatırım eksiklerini en kısa sürede tamamlayarak, şehrin kayıp yıllarını hep birlikte telafi etmek istediklerini söyledi. Sadece Türkiye'nin değil dünyanın da en nadide köşelerinden olan İzmir'i, kadim tarihine ve potansiyeline uygun bir seviyeye getirmeye talip olduklarını belirten Erdoğan, "Unutmayınız, belediyecilik zaten bizim işimiz. 21 yıldır tek başımıza iktidarız. Şayet başka bir niyetimiz olsaydı şimdiye kadar zaten ortaya çıkardı, benim milletim de bizi buralarda bırakmazdı. Onca yılın ardından artık kimsenin hayat biçimiyle derdimizin olmadığını herhalde kabul etmeyen kalmamıştır. Amacımızın insanımızın huzur, güven ve refah seviyesini yükseltmek olduğunu akıl ve vicdan sahibi herkes görmüştür. İzmir 31 Mart'ta işte bu siyaset tarzlarından birini seçecek. Kazananın İzmir olmasını diliyoruz" dedi.

21 YILDA ŞEHRE HİZMET YAĞDI

BOŞ laflarının olmadığını, icraat ve projelerle konuştuklarını ve konuşmaya devam ettiklerini vurgulayan Erdoğan, bu anlayışla İzmir'e 21 yılda 449 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptıklarını bildirdi. Erdoğan, "Kardeşlerim demir yollarında İzmir sınırları içindeki konvansiyonel hattı yeniledik. Aliağa-Selçuk arasındaki İZBAN'ı, Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi'ne demir yolu bağlantı hattını bitirdik. İzmir, Ankara Yüksek Hızlı Tren hattının yapımına etaplar halinde devam ediyoruz. Halkapınar Otogar raylı sistem hattını ihale aşamasına getirdik" dedi.

ÇİFTÇİLERE DESTEK

ADNAN Menderes Havalimanı'nı baştan aşağı yenileyerek yolcu sayısını 5 katına çıkardıklarını belirten Erdoğan, "20 yıl önce Adnan Menderes Havalimanı'nın halini düşünün, neydi? Ama biz geldik ne oldu? Mordoğan, Eski Foça ve Güzelbahçe Yalı Balıkçı barınaklarını Sığacık, Çeşme ve Yeni Foça yat limanlarını tamamladık. Tarım ve Ormanda son 21 yılda şehrimize 38 baraj, 7 içme suyu tesisi, 44 sulama tesisi, 109 taşkın koruma tesisi, 8 gölet ve 8 yeraltı depolama tesisi yaptık. İzmir'de 94 bin dekar arazinin sulanmasına hizmet edecek olan 5 baraj daha inşa ediyoruz. Bitirdiğimiz sulama tesisleriyle 500 bin dekar araziyi sulamaya açtık. Çiftçilerimize yıllık 3 milyar 750 milyon lira zirai gelir artış sağladık" diye konuştu.

8 BİN KİŞİYE İŞ İMKANI

İNŞAAT safhasında yer alan 4 sulama tesisinde 115 bin dekar arazinin daha sulanacağını dile getiren Erdoğan, "İzmirli çiftçilerimize bugüne kadar yaklaşık 64 milyar lira tutarında tarımsal hibe desteği verdik. Sanayi ve teknolojide 4 yeni organize sanayi bölgesi, 3 endüstri bölgesi, 4 teknopark kurduk. Dikili, Bayındır ve Kınık Sera Organize Tarım Bölgelerimizin yapımına devam ediyoruz. Faaliyete geçtiğinde çoğu kadın olmak üzere 8 bin kişiye ilave iş imkanı sağlayacak. İstihdamı desteklemek için İzmir'deki işverenlere 30 milyar lira prim teşviği verdik. Nüfusun yüzde 91'ine doğal gaz imkanı sunduk. Çeşme ve Karaburun'a da doğal gaz arzı planlıyoruz" diye konuştu.

'DİRENÇLİ BİR KENT İNŞA EDECEĞİZ'

CUMHUR İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, İzmir mitinginde önemli açıklamalar yaptı. Gerçek belediyecilikle İzmir'in kronik sorunlarının çözüleceği günlerin çok yakın olduğunu belirten Dağ, "İzmir'in ihtiyacı olan, İzmir'e 22 yıldır nice hizmetler kazandırmış merkezi yönetimle uyum içerisinde çalışacak bir İzmir Büyükşehir Belediyesidir" dedi. İzmir'in potansiyelinin farkında olduklarını vurgulayan Dağ, "Çünkü biz İzmir'in zenginliğinin bilincindeyiz. Çünkü biz İzmirlinin daha yaşanabilir bir İzmir'i hak ettiğine inanıyoruz. Bu azimle bizler, 150 bin konutun dönüşümünü, 50 bin sosyal konutu, 4 yeni yöre kenti yapacağız. Her türlü riske karşı dirençli bir İzmir'i inşa edeceğiz" dedi.

"CANLA BAŞLA ÇALIŞTIK"

DAHA güvenli ve yaşanabilir bir İzmir için canla başla, gece demeden gündüz demeden çalıştıklarını söyleyen Hamza Dağ, "Çalışmaya da devam edeceğiz. Bundan ufacık bir şüpheniz olmasın" ifadelerini kullandı. Mitinge katılan eski Başbakan ve 28. dönem TBMM Başkanı Binali Yıldırım da vatandaşları selamladı, Hamza Dağ için destek istedi. AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir milletvekili Eyüp Kadir İnan ise İzmir'in, yeniden Ege'nin incisi olması ve bölgenin en önemli şehri olmasını arzuladıklarını, eser siyaseti, plan ve proje siyasetinin kazanmasını istediklerini belirtti.

