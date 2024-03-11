Karabağlar canisine verilen ceza belli oldu! Seher’i yaralayıp, annesini öldürmüştü

İzmir'in Karabağlar ilçesinde geçen yıl 13 Mart'ta saat 20.00 sıralarında, Karabağlar ilçesi Ali Fuat Cebesoy Mahallesi 9593 Sokak'ta korkunç bir olay meydana geldi. Uyuşturucu kullanan ve kıskanç tavırlar sergileyen Davut Yiğitsoy, iddiaya göre dini nikahla birlikte yaşadığı Seher Genç'e zorla uyuşturucu kullandırıp şiddet uyguladı. Yiğitsoy, daha önce de bacağından tabancayla yaraladığı Genç'e eziyetlerini her geçen gün artırarak sürdürdü.

Olay günü ise kahve kutusunda uyuşturucu kırıntısı bulan Seher Genç, akşam eve gelen Yiğitsoy ile bu konuyu konuşmak isteyince tartışma çıktı. Seher Genç, misafir olarak yanında olan annesi Aysel Genç ile evi terk etmek amacıyla valizini toplayıp apartmanın dışına çıktı. Anne ve kızı, taksi beklerken, yanlarına gelen Davut Yiğitsoy, tabancayla Seher Genç'i 7 yerinden yaralayıp, Aysel Genç'i ise öldürdükten sonra kaçtı. Polis tarafından yakalanan Davut Yiğitsoy, tutuklandı.