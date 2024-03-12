Cumhur İttifakı’nın İzmir Adayı Hamza Dağ, esnafı ziyaret etti

Son dakika İzmir haberleri... Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Dağ, esnafı ziyaretinde bulundu. Dağ, İzmir'in kronik sorunlarının altından palyatif çözümlerle kalkılamayacağını ifade etti.

Dağ, konuşmaların şöyle sürdürdü: "Proje, icraat konuşulsun istiyoruz. Rakiplerimizle projeler ve yapacağımız işler üzerinden bir yarış içinde olmak istiyoruz. Ya da bir belediyeyi yönetebilme becerisi üzerinden tartışılsın istiyoruz.

Adaylar buna göre tartılsın, değerlendirilsin, kefeye konulsun. Adaylar arasında kim belediyeyi daha yönetir, kim İzmir'i daha iyi yönetir? O çerçevede bir değerlendirme olsun arzusundayız. Yine adaylar arasında kimin daha iyi projeleri var, kim bunları hayata geçirir? Bu noktada değerlendirilsin istiyoruz ve bu şekilde anlatıyoruz hemşehrilerimize. Bunun da ciddi anlamda karşılık bulduğunu da görüyoruz. Projenin konuşulduğu bir seçim ortamını hep beraber yaşıyoruz."

"ÖZEL'İN İZMİR'E ADAY DAYATMA NOKTASINDA BİR HAMLE YAPTIĞINI GÖRÜYORUZ"

İzmir'e "aday dayatması" yapıldığını kaydeden Dağ, "Aday belirleme sürecini değerlendirdiğimizde, şu anda yarıştığımız rakip açısından baktığımızda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın, yani Özgür Özel'in İzmir'e aday dayatma noktasında bir hamle yaptığını görüyoruz. Dolayısıyla bunların hepsini değerlendirdiğimizde inşallah çok farklı bir süreci hep birlikte İzmir'de yaşayacağız." dedi.

Dağ, İzmir'e hizmet etmek istediklerini ifade ederek, 31 Mart'ta İzmirlilerin bu imkanı kendilerine vereceğini, 1 Nisan'dan itibaren de çok güzel hizmetleri kazandıracaklarını sözlerine ekledi.